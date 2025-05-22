Στουρνάρας: Το ευρώ θα μπορούσε να καταστεί αντίπαλο δεος του δολαρίου

Τo ευρώ θα μπορούσε να υποκαταστήσει σταδιακά το δολάριο ως διεθνές αποθεματικό νόμισμα, όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, εκτιμά ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας σε άρθρο που δημοσιεύεται στον Economist. Όπως επισημαίνει τις τελευταίες οκτώ δεκαετίες το δολάριο άντεξε σε πολέμους, υφέσεις και οικονομικές κρίσεις, σε μεγάλο βαθμό επειδή οι διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ διαφύλασσαν ορισμένες θεμελιώδεις δεσμεύσεις, όμως σήμερα παρουσιάζεται η ευκαιρία να αμφισβητηθεί η παγκόσμια κυριαρχία του.

Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα για να γίνει το παραπάνω απαιτείται στήριξη από μια ισχυρότερη, πιο ενοποιημένη και προσανατολισμένη στην ανάπτυξη οικονομία της ζώνης του ευρώ. «Τα θεμέλια ήδη υπάρχουν. Οι ηγέτες της ευρωζώνης παραμένουν προσηλωμένοι στη σταθερότητα, την ελευθερία των αγορών, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Το ευρώ υποστηρίζεται από μια πολιτικά ανεξάρτητη και αξιόπιστη κεντρική τράπεζα που παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην εντολή της για σταθερότητα των τιμών» αναφέρει.

Συμπληρώνοντας ότι προκειμένου να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στο ευρώ, οι πρόσφατες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί (χαλάρωση δημοσιονομικών κανόνων στη Γερμανία, επανεξοπλισμός της Ευρώπης, κ.ά) απαιτείται καταρχάς να ολοκληρωθεί η δημιουργία μίας πλήρους νομισματικής ένωσης με την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, την προώθηση της ένωσης κεφαλαιαγορών καθώς τη μετάβαση προς ένα κοινό σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης.

Όπως διαπιστώνει ο διοικητής της ΤτΕ το ευρώ απέτυχε να καταστεί έως σήμερα αντίπαλο δέος στο δολάριο καθώς, το μερίδιό του στα διεθνή αποθεματικά και στην τιμολόγηση των εμπορικών συναλλαγών είναι μόνο ελαφρώς υψηλότερο από το σωρευτικό μερίδιο των εθνικών νομισμάτων τα οποία αντικατέστησε πριν από 25 χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

