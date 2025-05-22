Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο την έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του νομοσχεδίου για τη μείωση φόρων και δαπανών που είχε εξαγγείλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με οριακή πτώση 1,35 μονάδων στις 41.859,09 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 53,09 μονάδων (+0,28%), στις 18.925,74 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 2,60 μονάδων (–0,04%), στις 5.842,01 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

