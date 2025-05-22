Του Χρυσόστομου Τσούφη

10 ημέρες πριν βγει ο Μάιος, πιο γρήγορα από κάθε άλλη φορά, έσπασε το φράγμα των 4 εκατ. υποβληθεισών φορολογικών δηλώσεων. 2 στις 3 φορολογικές δηλώσεις έχουν δηλαδή ήδη υποβληθεί.



Το μέγεθος της προόδου γίνεται κατανοητό αν γίνει η σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη ημέρα όταν οι υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις ήταν μόλις 555.766. Ο ρυθμός δηλαδή υποβολής έχει σχεδόν οκταπλασιαστεί. Κάπως έτσι, όσοι πριν από περίπου 2 μήνες που άνοιξε η πλατφόρμα, κινδυνολογούσαν ή ακόμη και έβαζαν στοίχημα ότι η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να δώσει παράταση, έχουν χάσει το στοίχημα, και μάλιστα πανηγυρικά.



Το σαφές χρονικό πλαίσιο που έχει τεθεί, η αυξημένη στο 4% έκπτωση φόρου για όσους υπέβαλαν τις δηλώσεις τους έως το τέλος Απριλίου – πλέον είμαστε στη ζώνη του 3% - αλλά και το εργαλείο των προσυμπληρωμένων δηλώσεων έχουν οδηγήσει στο άνευ προηγουμένου αυτό αποτέλεσμα.



Σε πρωτοφανείς ρυθμούς κινούνται και οι επιστροφές φόρων. Ποιος να το πίστευε ότι στις 22 Μαΐου, το 95% των δικαιούχων - περίπου 617.000 φορολογούμενοι - θα έχουν ήδη λάβει τα χρήματα τους ή τουλάχιστον θα έχει πραγματοποιηθεί ο συμψηφισμός του φόρου που πρέπει να τους επιστραφεί με άλλες οφειλές που έχουν.

441.848 φορολογούμενοι χωρίς φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας έχουν πληρώθηκαν αμέσως από την Τράπεζα της Ελλάδας.

169.847 φορολογούμενοι χωρίς φορολογική ενημερότητα ή με οφειλές είδαν τις οφειλές τους να συμψηφίζονται κεντρικά.

Σε 4.854 φορολογούμενους ο συμψηφισμός έγινε από τις αρμόδιες υπηρεσίες.



Δεν είναι όλα πάντως καλώς καμωμένα στο …βασίλειο της Δανιμαρκίας. Μπορεί τα παράπονα των λογιστών να είναι αισθητά λιγότερα όμως υπάρχουν και φέτος…αβαρίες.



Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής καταγράφει σε υπόμνημα της προς το Υπουργείο Οικονομικών με τις σημαντικότερες από αυτές να είναι:

Ελλιπή ή εσφαλμένα στοιχεία στη συμπλήρωση του εντύπου Ε2 που αφορά τις μισθώσεις και ιδιαίτερα στις παλαιότερες συμβάσεις

Στις περιπτώσεις φιλοξενίας, αν ο φιλοξενών αλλάξει κατοικία μέσα στο έτος, ο φιλοξενούμενος δεν έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ότι φιλοξενείται από το ίδιο ΑΦΜ

Καθυστερήσεις στις εκκαθαρίσεις παρά την έγκαιρη αποστολή των δικαιολογητικών με αποτέλεσμα ορισμένοι φορολογούμενοι να χάνουν επιδόματα που δικαιούνται

Πρόβλημα στη συμπλήρωση του κωδικού 049 που αφορά την κάλυψη του ορίου του 30% τραπεζικών δαπανών επί του δηλωθέντος εισοδήματος. Έχει παρατηρηθεί ότι στο άθροισμα περιλαμβάνονται και κινήσεις μεταξύ λογαριασμών του ίδιου φορολογούμενου – δηλαδή μεταφορές από λογαριασμό σε λογαριασμό ή από τράπεζα σε τράπεζα. Επιπλέον εμφανίζονται εκροές χρημάτων που δεν θα έπρεπε βάσει της φύσης τους όπως που αφορούν αγορές τραπεζικών προϊόντων, όπως π.χ. ομόλογα.

Καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση αιτημάτων στο Μητρώο (π.χ. αλλαγές οικογενειακής κατάστασης) που δεν επέτρεψαν στους φορολογούμενους την έγκαιρη υποβολή της δήλωσης έως τις 30 Απριλίου για την εξασφάλιση της έκπτωσης του 4%.

Απουσία προσυμπλήρωσης από τον ΕΦΚΑ εισοδημάτων από οικοδομικές εργασίες και εργόσημα με αποτέλεσμα φορολογούμενοι να αδυνατούν να συμμετάσχουν υποβάλλοντας έγκαιρα τις δηλώσεις τους σε κρίσιμες κοινωνικές δομές όπως οι παιδικοί σταθμοί.

Στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις όπου ο φορολογούμενος φορολογείται με τεκμήρια διαβίωσης αλλά διαθέτει κεφάλαιο ανάλωσης, δεν συμπληρώνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ παρότι τα στοιχεία είναι στη διάθεση της.

Πηγή: skai.gr

