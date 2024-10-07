Ρυθμό ανάπτυξης 2,3% με πρωτογενές πλεόνασμα 2,4% και έλλειμμα 0,6% του ΑΕΠ προβλέπει το προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2025 το οποίο κατατίθεται σήμερα στη Βουλή.

Το προσχέδιο ενσωματώνει όλα τα μέτρα τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, όπως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μια μονάδα από την 1η Ιανουαρίου 2025, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η αύξηση των συντάξεων, η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος επί των μισθωμάτων ιδιοκτητών ακινήτων που θα τα μεταφέρουν από κλειστά ή βραχυχρόνιας μίσθωσης σε μακροχρόνιες μισθώσεις, αλλά και η πρόβλεψη πως από του χρόνου οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό θα συμπαρασύρουν ανοδικά και ανάλογα το εισαγωγικό κλιμάκιο των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και συνακόλουθα και τα υπόλοιπα μισθολογικά κλιμάκια.

