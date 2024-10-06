Βουλή: Κατατίθεται αύριο το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2025

Με τον καθιερωμένο αγιασμό, αρχίζουν αύριο Δευτέρα, οι εργασίες της Β' Συνόδου της Κ' Περιόδου Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.

Στις 11:00 πμ, θα ανακοινωθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τη λήξη των εργασιών της Α΄ Συνόδου και θα ακολουθήσει Αγιασμός για την έναρξη των εργασιών της Β΄ Συνόδου από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και τα μέλη της διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Στις 12:00 το μεσημέρι θα διεξαχθεί ψηφοφορία για την Εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα (6 και 8) του Κανονισμού της Βουλής.

Αύριο αναμένεται επίσης, η κατάθεση του προσχεδίου προϋπολογισμού 2025. Το προσχέδιο αυτό θα τεθεί προς συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών, περί τα μέσα του τρέχοντα μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.