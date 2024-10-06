Βουλή: Κατατίθεται αύριο το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2025

Με τον καθιερωμένο αγιασμό, αρχίζουν αύριο Δευτέρα, οι εργασίες της Β' Συνόδου της Κ' Περιόδου Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.
Στις 11:00 πμ, θα ανακοινωθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τη λήξη των εργασιών της Α΄ Συνόδου και θα ακολουθήσει Αγιασμός για την έναρξη των εργασιών της Β΄ Συνόδου από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και τα μέλη της διαρκούς Ιεράς Συνόδου.
Στις 12:00 το μεσημέρι θα διεξαχθεί ψηφοφορία για την Εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα (6 και 8) του Κανονισμού της Βουλής.
Αύριο αναμένεται επίσης, η κατάθεση του προσχεδίου προϋπολογισμού 2025. Το προσχέδιο αυτό θα τεθεί προς συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών, περί τα μέσα του τρέχοντα μήνα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.