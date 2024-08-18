Στην τελική ευθεία για την οριστικοποίηση των μεγεθών του προϋπολογισμού του 2025 εισέρχεται τις επόμενες ημέρες το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς ξεκινούν οι συσκέψεις για τη λήψη των αποφάσεων που θα αποτυπώσουν τις βασικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής για το επόμενο έτος.

Πρόκειται για αποφάσεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας που θα υπαγορεύονται από τις βασικές πολιτικές και οικονομικές προτεραιότητες της κυβέρνησης μεταξύ των οποίων η στήριξη των οικονομικά ευάλωτων, παράλληλα με την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας που προβλέπουν οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ, η συνέχιση της πολιτικής μείωσης των φόρων και η αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας.

Έτσι ο νέος προϋπολογισμός θα είναι μια άσκηση ισορροπίας ανάμεσα στις υποχρεώσεις τήρησης των νέων δημοσιονομικών κανόνων που θέτουν όριο 3% στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών το 2025 και στην ανάγκη να συνεχιστεί η πολιτική στήριξης των χαμηλών εισοδημάτων, όπως έχει εξαγγείλει ήδη η κυβέρνηση, παράλληλα με την περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών. Στην εξίσωση θα πρέπει να προστεθεί η κάλυψη βασικών κατηγοριών δαπανών στις οποίες περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τα εξοπλιστικά, για τις νέες προσλήψεις που έχουν εξαγγελθεί και για την απονομή νέων συντάξεων, όπως και αυτές που αφορούν την αντιμετώπιση των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής.

“Σύμμαχος” της κυβέρνησης είναι βεβαίως, οι θετικές εξελίξεις στην εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού λόγω της αύξησης των εσόδων και του πρωτογενούς πλεονάσματος πέραν των στόχων που έχουν τεθεί που αναμένεται να διευκολύνουν τη λήψη των αποφάσεων.

Οι βασικές εξαγγελίες για την οικονομική πολιτική του 2025 αναμένεται να γίνουν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ στις αρχές Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει ότι δεν θα χαρακτηρίζονται από τη λογική των παροχών, θα είναι ισορροπημένες με βάση τις δυνατότητες της οικονομίας και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη ανακοινώσει ότι στο τέλος του έτους θα χορηγηθεί πρόσθετο επίδομα στους συνταξιούχους που δεν λαμβάνουν ετήσιες αυξήσεις λόγω προσωπικής διαφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, δεδομένης και της θετικής πορείας του φετινού προϋπολογισμού, αναμένεται να εξεταστεί η δυνατότητα ενίσχυσης και άλλων ευάλωτων ομάδων χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων. Υπάρχουν, επίσης, εισηγήσεις για διεύρυνση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν εξαγγελθεί και προβλέπουν μείωσή τους 0,5% το 2025 και 0,5% το 2027.

Οι δημοσιονομικοί στόχοι του νέου προϋπολογισμού θα εναρμονίζονται με τις προβλέψεις του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2024-2025. Σ’ αυτό προβλέπεται ότι το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2025 και τα επόμενα χρόνια θα διαμορφωθεί στο 2,1% του ΑΕΠ. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους το οποίο αναμένεται να υποχωρήσει φέτος στο 143% του ΑΕΠ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

