Πρόσθετα εργαλεία στη μάχη κατά της ακρίβειας μέσω της πλατφόρμας «e-katanalotis»

Πρόσθετα εργαλεία στη μάχη κατά της ακρίβειας και την ενίσχυση του ανταγωνισμού σχεδιάζει το υπουργείο Ανάπτυξης, αναβαθμίζοντας την πλατφόρμα «e-katanalotis», με στόχο να παράσχει στους καταναλωτές περισσότερες δυνατότητες σύγκρισης τιμών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, αρχικά θα αυξηθούν οι κωδικοί των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα από τους 3.000 στους 5.000, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο, πέρα από τις τρέχουσες τιμές να συμπεριληφθεί και ένα ιστορικό τιμών ανά προϊόν και σούπερ μάρκετ.

Με αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές θα μπορούν να ελέγχουν την εξέλιξη των τιμών σε βάθος χρόνου, είτε σε επίπεδο εξαμήνου είτε ενός έτους.

Επίσης, θα προστεθούν και νέες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, όπως τα ασφαλιστικά προϊόντα, τα τιμολόγια ρεύματος και τηλεπικοινωνιών, αλλά και οι τιμές των καυσίμων ανά περιοχή και πρατήριο.

Στο τραπέζι των συζητήσεων για τη βελτίωση της πλατφόρμας βρίσκεται ένα ακόμα εργαλείο το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων που πωλούνται στην Ελλάδα, κυρίως πολυεθνικών εταιρειών, με αυτές των σούπερ μάρκετ του εξωτερικού.

«Θα γνωρίζει ο Έλληνας καταναλωτής ποια τιμή υπάρχει σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή αν στη Γαλλία το προϊόν έχει 8 ευρώ και στην Ελλάδα έχει 18 ευρώ δεν θα τα αγοράσω ως καταναλωτής» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ.

Παρεμβάσεις αναμένεται να γίνουν και στην πλατφόρμα καταγγελιών του υπουργείου Ανάπτυξης για ελαττωματικά προϊόντα ή παραπλανητικές εκπτώσεις που υποβάλλονται σε καταναλωτές στην καταγγελία τους, συνοδευμένη από φωτογραφία του προϊόντος. Η εφαρμογή θα διαθέτει σύστημα γεωεντοπισμού ώστε να γίνεται άμεσα ο έλεγχος.

Οι πρώτες αλλαγές στις πλατφόρμες αναμένονται πριν από το τέλος του έτους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.