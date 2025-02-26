Μάνη-Παπαδημητρίου: Εθνική αναγκαιότητα η ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης

Επίσκεψη στο Επιχειρηματικό Πάρκο Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο της υλοποίησης έργων του προγράμματος «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, πραγματοποίησε η υφυπουργός Ανάπτυξης Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου.

Οι παρεμβάσεις για αναβάθμιση των υποδομών του Πάρκου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κατασκευή οδικών δικτύων και δικτύων όμβριων υδάτων, την αναβάθμιση του οδοφωτισμού, τη βελτίωση των συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, καθώς και την εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων διαχείρισης ύδρευσης.

Η κα Μάνη ξεναγήθηκε στους χώρους του Πάρκου και συνομίλησε με εκπροσώπους της διοίκησης του Πάρκου, με επιχειρηματίες και εργαζόμενους, εστιάζοντας στις προκλήσεις, τις ανάγκες και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της βιομηχανικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Υπογράμμισε τη σημασία της αναβάθμισης των βιομηχανικών πάρκων, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, ως βασικό πυλώνα της στρατηγικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη για μια δυναμική και ανθεκτική οικονομία, με ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη τη χώρα.

Σε δήλωσή της, η Υφυπουργός ανέφερε: «Η ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της χώρας δεν αποτελεί απλώς στρατηγική επιλογή, αλλά εθνική αναγκαιότητα. Μέσω της δημιουργίας σύγχρονων υποδομών, ενισχύουμε την παραγωγή και την απασχόληση, διαμορφώνοντας ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την οικονομία, βασισμένο στη βιομηχανία και την εξωστρέφεια. Όπως έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καμία περιοχή της πατρίδας μας δεν θα μείνει πίσω. Γιατί αυτό ακριβώς σημαίνει η δίκαιη και ισόρροπη ανάπτυξη: να έχει κάθε Περιφέρεια, κάθε πόλη, τη δυνατότητα να αξιοποιεί τις δυνατότητες και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών».

