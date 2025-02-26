«Κέρδη» και «παγίδες» στα φορολογικά… «διαζύγια»

Του Βαγγέλη Δουράκη

Λίγες ακόμη ώρες έχουν στη διάθεσή τους τα ζευγάρια που θέλουν να πάρουν φορολογικό «διαζύγιο» καθώς λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών δηλώσεων: Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να φέρει κέρδη» για κάποια έγγαμα ζευγάρια, κρύβει όμως και αρκετές «παγίδες». Σε κάθε περίπτωση, ζευγάρια που θέλουν να υποβάλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις, θα πρέπει ένας εκ των δύο συζύγων να το γνωστοποιήσει την επιλογή αυτή στην ΑΑΔΕ, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2025.

Η δήλωση γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι σε λειτουργία στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr. Αν κανείς από τους συζύγους δεν γνωστοποιήσει την επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μέχρι την Παρασκευή 28 του μήνα, οι σύζυγοι θα υποβάλουν υποχρεωτικά κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024.

Ποια είναι τα «κέρδη» ενός φορολογικού «διαζυγίου»

Τη γνωστοποίηση της επιλογής για υποβολή χωριστών δηλώσεων μπορεί να την κάνει στην ΑΑΔΕ οποιοσδήποτε από τους δύο συζύγους ή και οι δύο.

Πάντως, όσοι φορολογούμενοι επέλεξαν πέρυσι να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις από την τρέχουσα χρονιά (για το φορολογικό έτος 2024) και τα επόμενα έτη, δεν θα χρειαστεί να εισέλθουν πάλι στη σχετική εφαρμογή, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του οικείου έτους για να ανανεώσουν αυτή την επιλογή τους, αλλά μόνο εφόσον επιθυμούν να την ανακαλέσουν.

Στην περίπτωση που ένα ζευγάρι επιλέξει να υποβάλλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις τότε έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

έκδοση φορολογικής ενημερότητας του ενός συζύγου ακόμα και αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση από τον άλλο σύζυγο

Εάν ο ένας σύζυγος δικαιούται επιστροφή δεν θα γίνει συμψηφισμός με τις οφειλές του άλλου συζύγου.

Ο κάθε σύζυγος ορίζει ατομικά την πληρωμή του φόρου εισοδήματος

Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων

Ποιες «παγίδες» κρύβει το φορολογικό «διαζύγιο»

Αρκετά ωστόσο είναι και τα μειονεκτήματα, καθώς η υποβολή χωριστών δηλώσεων από τους συζύγους εγκυμονεί και κινδύνους υπερφορολόγησης σε ορισμένες περιπτώσεις.

Αυτό ισχύει, όταν το εισόδημα που θα δηλώσει ένας εκ των δύο, είναι μικρότερο από αυτό που θα προσδιοριστεί με τα τεκμήρια της Εφορίας.

Στην περίπτωση αυτή, δεν θα μπορεί να επικαλεστεί το εισόδημα του άλλου συζύγου για να καλύψει την πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που θα του προσδιορίσουν τα τεκμήρια και θα αναγκαστεί να πληρώσει επιπλέον φόρο βάσει τεκμηρίων.

Όμως, αν επιλέξει να μην υποβάλει χωριστά τη δήλωση αλλά από κοινού με τον ή τη σύζυγο, τότε τυχόν πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που θα προκύψει γι’ αυτόν ή γι’ αυτήν λόγω τεκμηρίων θα μπορεί να την καλύψει με μέρος από το δηλωθέν εισόδημα της ή του συζύγου.

Το ίδιο ισχύει και με τις αποδείξεις ηλεκτρονικών πληρωμών (κωδικοί 049-050). Αν από τον ένα σύζυγο λείπουν αποδείξεις μέχρι να συμπληρωθεί το όριο που προβλέπεται και από τον άλλο σύζυγο περισσεύουν, δεν μεταφέρονται και στον πρώτο σύζυγο θα επιβληθεί πρόστιμο.

Αν όμως δεν είχαν «χωρίσει φορολογικά», τα ποσά των αποδείξεων ηλεκτρονικών πληρωμών, μεταφέρονται από τον ένα στον άλλο σύζυγο.



