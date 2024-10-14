Πρεμιέρα αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης - Ποιοι δικαιούνται επίδομα και πόσο

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Μειωμένη κατά 15% σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις φαίνεται ότι θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά αύριο, 15 Οκτωβρίου. Η τιμή στα αστικά κέντρα θα είναι κοντά στα 1,17 €/λίτρο -λίγο χαμηλότερη στα αστικά κέντρα- από 1,35 €/λίτρο πέρυσι. Μάλιστα, πρόκειται για τη 2η συνεχή χρονιά αποκλιμάκωσης της τιμής του καθώς τον Οκτώβριο του 2022 η διάθεση του ξεκίνησε στο 1,41 €/λίτρο και μάλιστα μετά από διπλή επιδότηση στην αντλία από τα δημόσια ταμεία και τα διυλιστήρια.

Αυτό το 1,17 €/λίτρο θα μπορούσε μάλιστα να είναι ακόμη καλύτερα, αν δεν υπήρχαν τα τελευταία γεγονότα στη Μ. Ανατολή που ανέκοψαν τη σταθερή, με αργό ρυθμό, πτωτική πορεία του πετρελαίου.

Από τις 30 Σεπτεμβρίου και τα 71 δολάρια/βαρέλι, ο μαύρος χρυσός έχει σκαρφαλώσει στα 79 δολάρια και φυσικά η αγορά κρατά την ανάσα της γιατί τυχόν χτυπήματα, Ισραηλινών ή Ιρανών, σε ενεργειακές εγκαταστάσεις θα ανεβάσουν τις τιμές και το 1,17€/λίτρο του πετρελαίου θέρμανσης θα αποτελέσει παρελθόν σε μερικές μόνο ώρες.

Η κυβέρνηση πάντως παρακολουθεί την πορεία των τιμών και είναι έτοιμη να παρέμβει σε περίπτωση που η εύθραυστη ισορροπία που έχει διαμορφωθεί, διαταραχθεί.



Εφόσον πάντως δεν υπάρχει επιδότηση, η μόνη ενίσχυση για τα νοικοκυριά είναι το πετρέλαιο θέρμανσης το οποίο αφορά όλα τα είδη καυσίμων, όπως φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα και θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης. Η καταβολή του επιδόματος απαιτεί αγορές διπλάσιας αξίας από το δικαιούμενο ποσό μέχρι τις 31 Μαρτίου 2025. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση της ΚΥΑ για τις λεπτομέρειες καταβολής του και την έναρξη των αιτήσεων.



Το επίδομα θα κυμανθεί μεταξύ 100€ και 800€ ( φτάνει και στα 1000€ στις 2-3 πιο κρύες περιοχές της Ελλάδας που οι ανάγκες ενέργειας είναι οι μεγαλύτερες.

Το τελικό ποσό του επιδόματος προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της βάσης του 350 με τον λεγόμενο συντελεστή βαθμοημέρας ο οποίος είναι διαφορετικός για κάθε περιοχή της επικράτειας ανάλογα με το πόσο κρύο κάνει. Π.χ. Άγαμος κάτοικος του Καρπενησίου θα πάρει 378€.Ο ίδιος δικαιούχος στο δήμο Αθηναίων θα έπαιρνε 150,5€ . Το επίδομα προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε παιδί.



Το επίδομα θέρμανσης θα δοθεί με βάση τα εξής εισοδηματικά κριτήρια:

16.000€ για τον άγαμο

24.000€ για τον έγγαμο με αύξηση του κατά 5.000€ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκή οικογένεια -χωρίς την προσαύξηση τέκνου- το όριο τίθεται στις 26.000€

Προβλέπεται και όριο ακίνητης περιουσίας, 200.000€ για τους άγαμους δικαιούχους και 300.000€ για τους έγγαμους. Η πρόβλεψη στο προσχέδιο του προϋπολογισμού κάνει λόγο για δαπάνη 250 εκατ. ευρώ.

Οι αλλαγές στο επίδομα θέρμανσης που ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο δεν αλλάζουν τη φιλοσοφία του επιδόματος το οποίο πέρυσι έλαβαν 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Έτσι όπως και πέρυσι – εκτός συγκλονιστικού απροόπτου - το επίδομα θα είναι μεταξύ 100€ - 800€ με προσαύξηση 1000€ για τις πιο κρύες περιοχές. Προσαυξάνεται επίσης 20% για κάθε παιδί.

Φέτος ΔΕΝ ισχύει ο διπλασιασμός του επιδόματος για όσους «εγκατέλειψαν» το φυσικό αέριο για να στραφούν στο φυσικό αέριο.

Το τελικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του 350 με τον λεγόμενο συντελεστή βαθμοημέρας ο οποίος είναι διαφορετικός για κάθε περιοχή της επικράτειας ανάλογα με το πόσο κρύο κάνει. Γι’αυτό και το επίδομα στην Πρέβεζα είναι διαφορετικό από το επίδομα στην Κατερίνη για μια οικογένεια με τον ίδιο αριθμό μελών και τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια.

Τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία παραμένουν ίδια.

16.000€ για τον άγαμο

24.000€ για τον έγγαμο

Διευρύνεται φέτος όμως το εισοδηματικό κριτήριο από τις 3.000€ στις 5.000€ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκή οικογένεια – χωρίς την προσαύξηση τέκνου – το όριο τίθεται στις 26.000€

Ταυτόχρονα φέτος μπαίνει και ένας κόφτης για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ώστε αν έχουν πάνω από 80.000€ ετήσιο τζίρο να μην είναι δικαιούχοι.



*Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν για τους νέους δικαιούχους – όσοι υποβάλουν πρώτη φορά φέτος αίτηση – τα όρια θα είναι χαμηλότερα 14.000€ για τον άγαμο και 20.000€ για τον έγγαμο χωρίς παιδιά όπως ίσχυσε πέρυσι.



Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται και όριο ακίνητης περιουσίας , 200.000€ για τους άγαμους δικαιούχους και 300.000€ για τους έγγαμους. Συνολικά το μέτρο θα κοστίσει 237εκατ€ (από 280εκατ€ πέρυσι) και το υπουργείο οικονομικών – ώρας τουλάχιστον την επιδότηση στην αντλία επικαλούμενο απουσία δημοσιονομικού χώρου.



Σε ενημερωτικό του σημείωμα πάντως έσπευσε να προσθέσει ότι παρότι οι τιμές του πετρελαίου προς το παρόν είναι και λίγο υψηλότερα από ότι πέρυσι τέτοια εποχή (93,4$ φέτος έναντι 91,4$ πέρυσι τον Οκτώβριο) η εκτίμηση είναι ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης φέτος θα είναι κοντά στα ίδια επίπεδα με την περσινή μετά την διπλή έκπτωση από τα δημόσια ταμεία και τα διυλιστήρια.

Πέρυσι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε στα 1,41€ μετά τις 2 εκπτώσεις. Σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς αν διετίθετο σήμερα θα ήταν στα 1,55€.

Γι’αυτό το λόγο και η κυβέρνηση επέλεξε να κατευθύνει τους διαθέσιμους πόρους σε μέτρα όπως ή αύξηση των αναπηρικών επιδομάτων, το επίδομα προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους και την αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Ταυτόχρονα φέτος μπαίνει και ένας κόφτης για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ώστε αν έχουν πάνω από 80.000€ ετήσιο τζίρο να μην είναι δικαιούχοι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.