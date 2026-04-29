Προς νέα παράταση οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026

Νέα παράταση έως και την Κυριακή 3 Μαΐου το βράδυ αναμένεται να δοθεί για τις αιτήσεις του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews από υψηλόβαθμες πηγές της ΔΥΠΑ.

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά παράταση που θα δοθεί, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεών τους.

Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς μόνο χθες κατατέθηκαν περίπου 60.000 αιτήσεις. Συνολικά, μέχρι σήμερα, οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 340.000, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη ανάγκη και ζήτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιδοτούμενων διακοπών.

Ωστόσο, η αυξημένη επισκεψιμότητα έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία της πλατφόρμας.

Οι χρήστες αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και δυσκολίες στην υποβολή των αιτήσεων, καθώς το σύστημα δεν λειτουργεί αδιάκοπα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πληροφοριακό σύστημα «αντιλαμβάνεται» τον τεράστιο όγκο αιτήσεων ως πιθανή κυβερνοεπίθεση, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει προσωρινά τη λειτουργία του.

Πηγή: skai.gr

