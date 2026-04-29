Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές πετρελαίου η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον OPEC

Η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ αυτή την εβδομάδα θα αποδυναμώσει την επιρροή του καρτέλ και της ηγέτιδας χώρας του, της Σαουδικής Αραβίας, στην αγορά πετρελαίου, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αποδειχθεί αρνητική για τις τιμές μακροπρόθεσμα.

Τα ΗΑΕ είναι το μέλος του OPEC με τη μεγαλύτερη επιρροή μετά τη Σαουδική Αραβία. Είναι επίσης, ένα από τα λίγα μέλη, μαζί με τη Σαουδική Αραβία, που διαθέτουν σημαντική εφεδρική παραγωγική ικανότητα για να επηρεάσουν τις τιμές και να ανταποκριθούν σε διαταραχές της προσφοράς, δήλωσε ο Jorge León, επικεφαλής γεωπολιτικής ανάλυσης στη Rystad Energy.

Η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ ελέγχουν από κοινού το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής εφεδρικής παραγωγικής ικανότητας παγκοσμίως, που υπερβαίνει τα 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σημειώνει το CNBC.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ «αφαιρεί επομένως έναν από τους βασικούς πυλώνες που στηρίζουν την ικανότητα του ΟPEC να διαχειρίζεται την αγορά», ανέφερε ο León σε σημείωμα την Τρίτη. Ως συνέπεια, ο ΟΠΕΚ θα καταστεί «δομικά πιο αδύναμος», πρόσθεσε.

Αποτελεί επίσης πλήγμα για τους Σαουδάραβες, καθώς υπονομεύει την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τον ΟPEC ως οργανισμό, δήλωσε ο Ντέιβιντ Γκόλντγουιν, ο οποίος υπηρέτησε ως ειδικός απεσταλμένος και συντονιστής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για διεθνή ενεργειακά θέματα από το 2009 έως το 2011.

Το Ριάντ θα εξακολουθήσει να διαθέτει σημαντική ικανότητα να ρυθμίζει την αγορά με τη δική του εφεδρική παραγωγική ικανότητα, αλλά θα έχει πιο αδύναμη θέση τώρα που τα ΗΑΕ δεν θα είναι πλέον μέλος, δήλωσε ο Γκόλντγουιν στο CNBC.

Η απόφαση των ΗΑΕ να αποχωρήσουν από τον ΟPEC αυτή την Παρασκευή έρχεται μετά από εβδομάδες επιθέσεων από το Ιράν, επίσης μέλος του οργανισμού. Οι επιθέσεις της Τεχεράνης κατά της ναυτιλίας στο Στενό του Ορμούζ έχουν περιορίσει τις εξαγωγές πετρελαίου των ΗΑΕ, απειλώντας τα θεμέλια της οικονομίας τους.

Πώς θα μπορούσαν να επηρεαστούν οι τιμές

Η αποχώρηση των ΗΑΕ είναι απίθανο να επηρεάσει την αγορά το επόμενο έτος με το Στενό κλειστό, δήλωσε ο Γκόλντγουιν. Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου δεν αντέδρασαν ουσιαστικά στην ανακοίνωση της Τρίτης.

Ωστόσο, η αποχώρηση των ΗΑΕ θα μπορούσε να αποδειχθεί αρνητική αργότερα, δήλωσε ο Τζον Κίλνταφ, ιδρυτής της Again Capital. Υπονομεύει τη συνοχή που απαιτείται μεταξύ των παραγωγών για να αποτραπεί η υπερβολική πτώση των τιμών κατά τη διάρκεια της υπερπροσφοράς, είπε.

Τα ΗΑΕ επιθυμούν μεγαλύτερη ελευθερία δράσης για να λαμβάνουν αποφάσεις παραγωγής χωρίς τους περιορισμούς του ΟPEC και να επιτύχουν τον στόχο τους για παραγωγική ικανότητα 5 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα έως το 2027, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ, Suhail Al Mazrouei.

Τα ΗΑΕ έχουν ενοχληθεί από τις περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας για τη στήριξη των τιμών, δήλωσε ο Andy Lipow, πρόεδρος της Lipow Oil Associates.

«Όταν τελειώσει η σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, αναμένω ότι τα ΗΑΕ θα παράγουν όσο πετρέλαιο μπορούν, αξιοποιώντας κάθε πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα που έχουν κρατήσει σε εφεδρεία», σημείωσε ο Lipow.

Η αγορά ενδέχεται να χάσει τη δυνατότητα της Σαουδικής Αραβίας να θέσει ένα κατώτατο όριο στις τιμές, εάν η ζήτηση πετρελαίου είναι αδύναμη και υπάρχει μεγάλο πλεόνασμα στο μέλλον, ανέφερε ο Γκόλντγουιν.

«Υπάρχει σημαντικός κίνδυνος μεγαλύτερης μεταβλητότητας των τιμών του πετρελαίου ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

