Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται πάνω από τα 110 δολάρια ανά βαρέλι την Τετάρτη, αφού σημείωσαν άνοδο περίπου 3% την Τρίτη, υποστηριζόμενα από την αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από την παγκόσμια προσφορά, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν έχουν «κολλήσει» και το Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι το Ιράν έχει προτρέψει τις ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Στενού, με τις διαταραχές να περιορίζουν ήδη τις ροές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή.

Το κλείσιμο του Ορμούζ έχει διακόψει περίπου το 20% των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου, προκαλώντας αυτό που ο IEA χαρακτήρισε το μεγαλύτερο σοκ στον εφοδιασμό που έχει καταγραφεί ποτέ, σημειώνει το Trading Economics.

Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ ενέτειναν την πίεση στο Ιράν μέσω πρόσθετων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων πιθανών κυρώσεων σε κινεζικά διυλιστήρια που συνδέονται με την Τεχεράνη και σε χώρες που πληρώνουν τέλη διέλευσης για να εξασφαλίσουν τη διέλευση από το Ορμούζ.

Εν τω μεταξύ, τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τον ΟΠΕΚ τον επόμενο μήνα για μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Το συμβόλαιο του Brent (Ιουνίου) κινείται οριακά πτωτικά κατά 0,11%, στα 111,13 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη (07:15 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Ιουνίου) σημειώνει πτώση 0,61%, στα 99,32 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

