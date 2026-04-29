Φθηνά στεγαστικά δάνεια… τέλος - Τι αλλάζει από τις 2 Ιουνίου

Του Βαγγέλη Δουράκη

Φθηνά στεγαστικά δάνεια τέλος: Οριστικά παρελθόν θα αποτελέσει το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 και κατά συνέπεια όσοι θέλουν να εξασφαλίσουν επιδοτούμενα χαμηλότοκα δάνεια για την αγορά κατοικίας θα πρέπει να σπεύσουν να υποβάλουν αίτηση έως και τις 2 Ιουνίου. Από εκείνη την ημερομηνία και μετά διακόπτεται το πρόγραμμα και κατά τα λεγόμενα του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση δεν θα υπάρξει νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου.

Όσοι λοιπόν θέλουν να εξασφαλίσουν επιδοτούμενα δάνεια πριν λήξει η προθεσμία θα πρέπει να ξέρουν πως δικαιούχοι είναι όσα φυσικά πρόσωπα συμπληρώνουν κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης, τα 25 έτη κατ’ ελάχιστο και τα 50 έτη κατά μέγιστο.

Η πριμοδότηση επιτοκίου και το ύψος του δανείου

Ή σύζυγοι ή πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον ο ένας (1) εκ των δύο (2) συμπληρώνει κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης, τα 25 έτη κατ΄ ελάχιστο και τα 50 έτη κατά μέγιστο, εφόσον δεν διαθέτουν άλλο ακίνητο κατάλληλο για κατοικία και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος.

Τα δάνεια είναι άτοκα για το 50% του ποσού που αφορά στους δανειακούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ το υπόλοιπο 50% που αφορά στα τραπεζικά κεφάλαια διατίθεται με το επιτόκιο με το οποίο το κάθε πιστωτικό ίδρυμα συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης διαμορφώνεται σε 190.000 ευρώ, με κάλυψη έως 90% της συμβολαιογραφικής αξίας του ακινήτου, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ.

Για ειδικές κατηγορίες δικαιούχων, το επιτόκιο του δανείου για το μέρος που χρηματοδοτείται από την Τράπεζα, θα επιδοτείται κατά 50%, για όλη τη διάρκεια του δανείου.

Οι ειδικές κατηγορίες δικαιούχων (με επιδότηση επιτοκίου), είναι:

Τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Οικογένειες με τουλάχιστον δύο παιδιά που αποκτούν σπίτι στους δήμους Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου ή Σουφλίου του Ν. Έβρου.

Τα χαρακτηριστικά των ακινήτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα

Τα ακίνητα που είναι επιλέξιμα στο πρόγραμμα, πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Υφίστανται νόμιμα.

Διαθέτουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Θα χρησιμοποιηθούν ως πρώτη κατοικία και δεν είναι σε ημιτελή κατάσταση.

Κατασκευής έως 31/12/2007. Κατ’ εξαίρεση, το ακίνητο που αποκτάται από δικαιούχους που είναι άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό τουλάχιστον 67%, ή έχουν εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, όπως επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που παρέχονται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης / γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, δύναται να βρίσκεται επί οικοδομής ή να αποτελεί οικοδομή, η οποία έχει κατασκευαστεί έως τις 31/12/2020.

Εμπορική αξία έως 250.000 ευρώ.

Αποτελούν ενιαία αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία ή μονοκατοικία.

Επιφάνεια έως 150 τ.μ., πλην παραρτημάτων – παρακολουθημάτων.

Επιπλέον, για ακίνητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα, απαγορεύεται η εκμίσθωση για τα πρώτα 7 έτη μετά την απόκτηση, ενώ σε περίπτωση παράβασης η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί.

Διάρκεια αποπληρωμής δανείου: 3 έως 30 έτη

Βήμα – βήμα η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα

Βήμα – βήμα η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση στο συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων Βεβαίωση Επιλεξιμότητας την οποία μπορούν να εκδώσουν μέσω ειδικής πλατφόρμας στο gov.gr. Σημειώνεται ότι η εν λόγω βεβαίωση επιλεξιμότητας δεν υποκαθιστά τον έλεγχο επιλεξιμότητας, στον οποίο το Πιστωτικό Ίδρυμα οφείλει να προβαίνει σε κάθε περίπτωση. Προέγκριση: Η τράπεζα εξετάζει την αίτηση εντός 30 ημερών και εκδίδει προέγκριση που ισχύει για τουλάχιστον 60 ημέρες.

Υπαγωγή στο πρόγραμμα: Η τράπεζα έχει προθεσμία 30 ημερών για τον έλεγχο των δικαιολογητικών επιλεξιμότητας του ακινήτου, την αποστολή των στοιχείων στην ΕΑΤ και την ενημέρωση του αιτούντος για την υπαγωγή του στο πρόγραμμα. Η έγκριση υπαγωγής ισχύει για 150 ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον αιτούντα.

Σύναψη οριστικού συμβολαίου και σύμβασης δανεισμού: Ο δικαιούχος υπογράφει το οριστικό συμβόλαιο αγοράς και τη σύμβαση δανεισμού με το πιστωτικό ίδρυμα. Σε περίπτωση που, κατά τη λήξη ισχύος της εγκεκριμένης υπαγωγής, ο δικαιούχος έχει υπογράψει μεν το οριστικό συμβόλαιο αλλά, δεν έχει ακόμη συναφθεί η σύμβαση δανεισμού, η ως άνω υπαγωγή παρατείνεται για 30 ημέρες, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης της ΕΑΤ, με ευθύνη του Πιστωτικού Ιδρύματος.

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων βασίζεται στη χρονική προτεραιότητα υποβολής, ενώ προς εξασφάλιση του δανείου λαμβάνεται εμπράγματη ασφάλεια επί του ακινήτου.

Εισοδηματικά κριτήρια

Εισοδηματικά κριτήρια

Το ελάχιστο όριο εισοδήματος διαμορφώνεται στις 10.000 ευρώ για άγαμους, έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, καθώς και για μονογονεϊκές οικογένειες.

Ωστόσο, το μέγιστο όριο εισοδήματος βάσει του τελευταίου φορολογικού έτους ή του μέσου όρου της τελευταίας τριετίας αυξάνεται στις:

25.000 ευρώ (από 20.000 ευρώ) για τους άγαμους.

35.000 ευρώ (από 28.000 ευρώ)για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί (έναντι 4.000 ευρώ ανά παιδί).

39.000 ευρώ (από 31.000 ευρώ) για μονογονεϊκές οικογένειες. Με την προσαύξηση των 5.000 ευρώ ανά παιδί, πέραν του πρώτου, να παραμένει σταθερή.

Ως προς το κατώτατο εισοδηματικό όριο των 10.000 ευρώ λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ετήσιων φορολογητέων εισοδημάτων -πραγματικών ή τεκμαρτών- ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης και του κωδικού εγγραφής τους στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους, πλέον των εισοδημάτων, επίσης του τελευταίου φορολογικού έτους που αφορούν αποκλειστικά σε συντάξεις και προνοιακά επιδόματα των εξαρτώμενων τέκνων τους.

Ως προς το ανώτατο ανά περίπτωση εισοδηματικό όριο, στο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα -πραγματικό ή τεκμαρτό- ανεξαρτήτως κατηγορίας και του κωδικού εγγραφής του στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους, δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα εκείνο, το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος του ν. 4172/2013, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο για το έτος 2024, για τη λήψη του επιδόματος θέρμανσης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.