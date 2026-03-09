Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τιμές ενέργειας ανοδικά, ασφάλιστρα και ναύλοι ναυσιπλοΐας επίσης ανοδικά λόγω των εξελίξεων στη Μ. Ανατολή.

Την απογοητευτική εικόνα ήρθε να συμπληρώσει και ο παγκόσμιος δείκτης τροφίμων, έτσι όπως τον παρακολουθεί ο ΟΗΕ, ο οποίος μετά από πέντε διαδοχικούς μήνες μείωσης, πήρε πάλι την ανιούσα, χωρίς να σχετίζεται η εξέλιξη αυτή με τον πόλεμο.

Τον Φεβρουάριο ο δείκτης έκλεισε στις 125,3 μονάδες. Χαμηλότερα από πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο αλλά σε υψηλό από τον Οκτώβριο του 2025.

Οι αυξήσεις στους δείκτες τιμών για τα δημητριακά, τα κρέατα και τα φυτικά έλαια υπεραντιστάθμισαν τις μειώσεις στα γαλακτοκομικά προϊόντα και τη ζάχαρη.



ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Σε ύψος ρεκόρ από τον Μάιο του 2025 έκλεισαν οι τιμές των δημητριακών.

Οι παγκόσμιες τιμές του σιταριού αυξήθηκαν κατά 1,8% λόγω αναφορών για παγετούς και αυξημένου κινδύνου χειμερινές ασθένειες σε περιοχές της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα στη Ρωσία και οι συνεχιζόμενες εντάσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας συνέβαλαν επίσης στην αύξηση.

Μικρότερη αύξηση, 0,4% για τις τιμές του ρυζιού λόγω της έντονης ζήτησης για τις ποικιλίες basmati και Japonica.

Κι αν οι παγκόσμιες τιμές του καλαμποκιού δεν παρέμεναν σε γενικές γραμμές σταθερές, όπως και αυτές του κριθαριού λόγω της διαρκούς ζήτησης από την Κίνα για αυστραλιανές προμήθειες και της Βόρειας Αφρικής για Ευρωπαϊκές, η εικόνα θα ήταν ακόμη χειρότερη.



ΚΡΕΑΤΑ



Τις ψηλές πτήσεις συνεχίζουν οι τιμές του κρέατος οι οποίες βρέθηκαν στις 126,2 μονάδες, 8% πάνω από τα περσινά αντίστοιχα επίπεδα.

Καμία έκπληξη δεν προκαλεί το γεγονός ότι η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις υψηλότερες παγκόσμιες τιμές βόειου και πρόβειου κρέατος, ενώ οι τιμές των πουλερικών και του χοιρινού κρέατος κατέγραψαν μόνο οριακές αυξήσεις.



Το πρόβειο κρέας σκαρφάλωσε σε νέο ιστορικό υψηλό, καθώς η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή όμως οι εξαγώγιμες προμήθειες από την Ωκεανία – ο μεγαλύτερος εξαγωγέας – ήταν μειωμένες.

Οι τιμές του βοείου κρέατος αυξήθηκαν λόγω του έντονου αγοραστικού ενδιαφέροντος από την Κίνα και τις ΗΠΑ το οποίο διατήρησε τις τιμές εξαγωγής σε κορυφαίους προμηθευτές, ιδίως την Αυστραλία και τη Βραζιλία.



ΦΥΤΙΚΑ ΈΛΑΙΑ

Στο υψηλότερο σημείο από τον Ιούνιο του 2022 βρέθηκαν τα φυτικά έλαια, στις 174,2 μονάδες, 18 περισσότερες (ή +11,5%) από πέρυσι τέτοια εποχή.



Η αύξηση οφείλεται στις υψηλότερες τιμές του φοινικέλαιου, του σογιέλαιου και του ελαιοκράμβης, οι οποίες υπεραντιστάθμισαν τις χαμηλότερες τιμές του ηλιέλαιου.

Οι διεθνείς τιμές του φοινικέλαιου αυξήθηκαν για τρίτο συνεχόμενο μήνα, υποστηριζόμενες από τη σταθερή παγκόσμια ζήτηση εισαγωγών και την εποχικά χαμηλότερη παραγωγή στη Νοτιοανατολική Ασία.

Οι παγκόσμιες τιμές του σογιέλαιου αυξήθηκαν λόγω των προσδοκιών για υποστηρικτικά μέτρα πολιτικής για τα βιοκαύσιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ οι τιμές του ελαιοκράμβης ανέκαμψαν εν μέσω προοπτικών για ισχυρότερη ζήτηση εισαγωγών για καναδικές προμήθειες.

Όσο για τις τιμές του ηλιέλαιου, παρότι χαμηλότερες σε μηνιαία βάση είναι αρκετά πιο πάνω από τις περσινές.



ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

Στον αντίποδα, ο Φεβρουάριος ήταν ο 8ος διαδοχικός μήνας πτώσης των τιμών των γαλακτοκομικών που τα έχουν φέρει σχεδόν 20%(19,2%) πιο κάτω σε σχέση με πέρυσι.



Η χαλάρωση οφείλεται κυρίως στη συνεχιζόμενη μείωση των τιμών των τυριών, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της βελτιωμένης διαθεσιμότητας γάλακτος, της μειωμένης ζήτησης από βασικές αγορές εξαγωγών και του εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού.

Όμως οι διεθνείς τιμές τόσο για το άπαχο γάλα όσο και για το πλήρες γάλα σε σκόνη αυξήθηκαν σημαντικά, υποστηριζόμενες από την αύξηση της ζήτησης εισαγωγών, ιδίως από τη Βόρεια Αφρική, την Εγγύς Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Ασία, παράλληλα με την εποχική επιβράδυνση της αύξησης της προσφοράς γάλακτος στη Νέα Ζηλανδία.

Άνοδος και για το βούτυρο, η πρώτη από τον Ιούνιο του 2025.



ΖΑΧΑΡΗ



Την πιο θετική εικόνα από τους 5 βασικούς υποδείκτες του δείκτη τροφίμων παρουσιάζει η ζάχαρη, που βρίσκεται 27,3% χαμηλότερα από πέρυσι και σε χαμηλό από τον Οκτώβριο του 2020.



Οι προσδοκίες για άφθονες παγκόσμιες προμήθειες κατά την τρέχουσα περίοδο συνέχισαν να ασκούν καθοδική πίεση στις παγκόσμιες τιμές. Μπορεί η Ινδία να αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την φετινή παραγωγή και η Βραζιλία να γνωρίζει εποχική μείωση, όμως οι ΗΠΑ οδεύουν για ρεκόρ παραγωγής.



Οι εξελίξεις αυτές ήρθαν εν μέσω αυξανόμενων δημοσιευμάτων ότι ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή δυνητικά, θα μπορούσε να προκαλέσει – ανάμεσα στις άλλες πληγές – και επισιτιστική κρίση.

Αρχικά γιατί η αύξηση στις τιμές ενέργειας θα οδηγήσει και σε αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων. Λιπάσματα όμως στο οποία ενδεχομένως να υπάρξει κι έλλειψη καθώς για την παραγωγής τους είναι απαραίτητο το άζωτο αλλά το άζωτο προϋποθέτει φυσικό αέριο με το Κατάρ να έχει σταματήσει την παραγωγή.

Μερικοί από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αζωτούχων λιπασμάτων έχουν την έδρα της στη Μ. Ανατολή και οι εξελίξεις τους έχουν αναγκάσει αν όχι να σταματήσουν την παραγωγή, να την περιορίσουν σημαντικά.



Αρκεί να έχει κάποιος υπόψη του σύμφωνα με την DBRS Morningstar ότι έως το 35% των παγκόσμιων πρώτων υλών για λιπάσματα διακινείται μέσω των στενών του Ορμούζ.

Λιγότερα λιπάσματα από τη Μ. Ανατολή σημαίνει και μικρότερη παραγωγή από τους Ευρωπαίους αγρότες, μικρότερη κι ακριβότερη.....



