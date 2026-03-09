Του Βαγγέλη Δουράκη

Η Μέση Ανατολή φλέγεται και η εκρηκτική άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου βάζει φωτιά στην αντλία: Ως είθισται, τα εγχώρια πρατήρια καυσίμων αναπροσάρμοσαν … ακαριαία τις τιμές λιανικής στα καύσιμα -κάτι πάντως που δεν συμβαίνει με την ίδια ταχύτητα σε περιόδους πτώσης των διεθνών τιμών- και έτσι μέσα σε διάστημα λιγότερο της μίας εβδομάδας καταγράφονται αυξήσεις στα καύσιμα που αγγίζουν το 7%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Όπως προκύπτει από τα σχετικά Δελτία Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων, από την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, δηλαδή την ημέρα πριν την έναρξη της σύρραξης στον Περσικό κόλπο, μέχρι και την περασμένη Πέμπτη 5 Μάρτη, όχι μόνον η μέση τιμή έχει αυξηθεί ακόμη και 10 λεπτά το λίτρο, αλλά έχει «σπάσει» και το «φράγμα» των 2 ευρώ το λίτρο σε αμόλυβδη, αλλά και πετρέλαιο κίνησης, στην περιοχή των Κυκλάδων.

«Εκρηκτική» άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου

Ξεκινώντας από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου αυτές από την ημέρα που ξεκίνησαν οι επιθέσεις στο Ιράν διαγράφουν ένα τρελό ράλι με … «σπασμένα» φρένα.

Συγκεκριμένα, στις 27 Φεβρουαρίου η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν στα 72,9 δολάρια το βαρέλι. Μέσα σε μία εβδομάδα και συγκεκριμένα μέχρι την Παρασκευή 6 Μαρτίου η τιμή του βαρελιού «εκτοξεύτηκε» στα 92,7 δολάρια μια αύξηση δηλαδή της τάξης του 27% και κάποια στιγμή ενδοσυνεδριακά άγγιξε και τα 95 δολάρια το βαρέλι.

Κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι η αναπροσαρμογή των τιμών της λιανικής έχει και… συνέχεια, δεδομένου ότι στο μέτωπο του πολέμου οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με ένταση και … επεκτείνονται, διαμορφώνοντας πρακτικά ένα «θολό τοπίο» για την «επόμενη ημέρα», στοιχείο που θα έχει αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές.

Εάν υπάρχει κάτι ενθαρρυντικό αυτό είναι το ότι η ισοτιμία ευρώ – δολαρίου, η οποία παίζει και αυτή τον ρόλο της στην διαμόρφωση των τελικών τιμών στην Ευρώπη και φυσικά και στην Ελλάδα, δεν έχει σοβαρές διακυμάνσεις.

Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές των καυσίμων στη λιανική

Με φόντο λοιπόν τα όσα συμβαίνουν στις διεθνείς αγορές, οι τιμές λιανικής των καυσίμων δεν άργησαν να αναπροσαρμοστούν.

Συγκεκριμένα, βάσει των επίσημων στοιχείων η μέση τιμή της αμόλυβδης που ήταν στα 1,75 ευρώ το λίτρο την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου σκαρφάλωσε στο 1,79 ευρώ την Παρασκευή 6 Μαρτίου «τσίμπησε» δηλαδή 4 λεπτά το λίτρο.

«Φουσκωμένη» και η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης, καθώς από τα 1,56 ευρώ το λίτρο την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου αυξήθηκε στο 1,66 ευρώ την Παρασκευή 6 Μαρτίου ανέβηκε δηλαδή 10 λεπτά το λίτρο.

Αντίστοιχα, η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ήταν στα 1,18 ευρώ το λίτρο την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου βρέθηκε στο 1,28 ευρώ την Παρασκευή 6 Μαρτίου αυξήθηκε δηλαδή 10 λεπτά το λίτρο.

Η αναπροσαρμογή στις τιμές του diesel είναι μεγαλύτερη από εκείνη στην αμόλυβδη, καθώς έχει περισσότερη ζήτηση από τη βενζίνη, μιας και χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων σε συστήματα θέρμανσης, πλοία, φορτηγά και γεωργικό εξοπλισμό.

Παράλληλα, σε αντίθεση με τη βενζίνη, το diesel χρησιμοποιείται και στη βιομηχανική παραγωγή.

Ποιο είναι το επιπλέον κόστος για κάθε οδηγό

Ποιο είναι το επιπλέον κόστος όμως για τον καταναλωτή από την αύξηση των τιμών των καυσίμων μέσα σε αυτές τις λίγες ημέρες;

Ας δούμε μέσα από συγκεκριμένο παράδειγμα τα επιπλέον ποσά που καταβάλλει ένας κάτοχος αυτοκινήτου για να αγοράσει τις ίδιες ποσότητες καυσίμων που προμηθευόταν για την μετακίνησή του με το ΙΧ, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου σε σχέση με την Παρασκευή 6 Μαρτίου.

Ας υποθέσουμε, ότι ιδιοκτήτης οχήματος γεμίζει το ρεζερβουάρ του με 80 λίτρα: Την Παρασκευή 27 Φλεβάρη εάν επρόκειτο να το γεμίσει θα έπρεπε να δώσει 140 ευρώ. Την περασμένη Παρασκευή για να γεμίσει και πάλι το ρεζερβουάρ πλήρωσε 143,2 ευρώ! Δηλαδή μέσα σε μόλις μία εβδομάδα χρειάζεται να δίνει 3,2 ευρώ περισσότερα σε… κάθε γέμισμα.

Αντίστοιχα, «αλμυρή» είναι και η τιμή του πετρελαίου κίνησης αν υποθέσουμε και πάλι ότι ιδιοκτήτης οχήματος γεμίζει με το συγκεκριμένο τύπο καυσίμου το ρεζερβουάρ του με 80 λίτρα: Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου θα έπρεπε να δώσει 124,8 ευρώ, ενώ στα τέλη της περασμένης εβδομάδας για το ίδιο γέμισμα του ρεζερβουάρ πλήρωσε 132,8 ευρώ!

Με άλλα λόγια σε διάστημα μίας εβδομάδας χρειάζεται να δίνει 8 ευρώ περισσότερα σε… κάθε γέμισμα.

Και αν κάποιος χρειαστεί να γεμίσει την δεξαμενή του χωρητικότητας 1.000 λίτρων με πετρέλαιο θέρμανσης θα πληρώσει πια 100 ευρώ ακριβότερα την συγκεκριμένη ποσότητα σε σχέση με αυτά που θα κατέβαλλε αν την προμηθευόταν την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Και εδώ να σημειωθεί πως το «φράγμα» των 2 ευρώ το λίτρο τόσο σε αμόλυβδη, όσο και σε πετρέλαιο κίνησης έχει πέσει ήδη σε διάφορες περιοχές της χώρας και κυρίως στα νησιά των Κυκλάδων.

