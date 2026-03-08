Ιράκ: 70% κάτω η παραγωγή πετρελαίου με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Η παραγωγή πετρελαίου του Ιράκ, από τα κύρια πετρελαϊκά κοιτάσματα στο νότιο τμήμα της χώρας, έχει μειωθεί κατά 70%, φτάνοντας μόλις τα 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, καθώς η χώρα δεν μπορεί να εξάγει πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν.

Το παραπάνω ανέφεραν στο Reuters, τρεις πηγές από τον τομέα της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, η παραγωγή από τα συγκεκριμένα κοιτάσματα ανερχόταν σε περίπου 4,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

