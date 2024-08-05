Πουλάει Apple o Warren Buffett - Πτώση 7% για τον τεχνολογικό κολοσσό

Σχεδόν το μισό ποσοστό που κατείχε στην Apple πούλησε ο δισεκατομμυριούχος Warren Buffett, μια κίνηση που ωθεί τη μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού 7% χαμηλότερα στις προσυνεδριακές συναλλαγές.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τριμήνου της Berkshire Hathaway, στο τέλος του β' τριμήνου η συμμετοχή του ομίλου στην κατασκευάστρια των iPhones ανερχόταν στα 84,2 δισ. δολ., που σημαίνει ότι η εταιρεία πούλησε σχεδόν τη μισή συμμετοχή που είχε στην Apple, σύμφωνα με το CNBC. Ακόμη και μετά την πώληση αυτού του τεράστιου ποσοστού, η συμμετοχή στην Apple παραμένει η μεγαλύτερη θέση που έχει ο όμιλος της Berkshire.
Η πώληση μετοχών της Apple εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο πωλήσεων του Warren Buffett καθώς κατά τη διάρκεια του β' τριμήνου του έτους ο μεγαλοεπενδυτής πούλησε μετοχές αξίας άνω των 75 δισ. δολ., αυξάνοντας το μαξιλάρι των μετρητών του στα 277 δισ. δολ.
Ο Buffet πούλησε το 13% της συμμετοχής που κατείχε στην Apple κατά τη διάρκεια του α' τριμήνου του έτους, κίνηση την οποία -κατά την ετήσια γενική συνέλευση της Berkshire τον Μάιο- απέδωσε σε φορολογικούς λόγους. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά, η πώληση "λίγης Apple" φέτος θα ωφελήσει τους μετόχους της Berkshire μακροπρόθεσμα, αν ο φόρος επί των κεφαλαιακών κερδών αυξηθεί στις ΗΠΑ από μια κυβέρνηση η οποία θα θελήσει να καλύψει το αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα.
Ωστόσο, σύμφωνα με το CNBC, το μεγάλο ποσοστό της Apple που πούλησε ο Buffett ενδέχεται να είναι κάτι περισσότερο από μια απλή κίνηση κόντρα στους φόρους.
