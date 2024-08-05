Συνεχίζεται το sell-off στα χρηματιστήρια παγκοσμίως με τις απώλειες να διευρύνονται όσο περνάει η ώρα. Την αρχή έκαναν οι ασιατικές αγορές οι οποίες έκλεισαν με βαριές απώλειες το πρωί της Δευτέρας, «πατώντας» στην περιοχή της bear market, ξυπνώντας παράλληλα μνήμες από τη «Μαύρη Δευτέρα» του 1987 στο Τόκιο.

Ο Nikkei κατέγραψε απώλειες 12,4% ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές στις 31.458 μονάδες, στη χειρότερη ημερήσια επίδοση από το χρηματιστηριακό κραχ του Οκτωβρίου 1987. Ο Topix σημείωσε πτώση 12,23% στις 2.227,15 μονάδες. Μεγάλοι εταιρικοί κολοσσοί όπως η Mitsubishi, η Sumitomo και η Marubeni έχασαν περίπου 10%.

«Δεν είναι δυνατόν να υποχωρεί ο Nikkei με το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων σχεδόν 40 ετών χωρίς να υπάρχουν κάποιου είδους επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές αγορές», σχολίασε αναλυτής της IG Group.

Ζήτηση είχαν τα κρατικά ομόλογα, με τις αποδόσεις του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου να διαμορφώνονται στο 3,723%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2023.

Τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση τον Ιούλιο στις ΗΠΑ που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή προκάλεσαν ανησυχίες μεταξύ των επενδυτών για την υγεία της αμερικανικής οικονομίας, πυροδοτώντας αποστροφή ρίσκου στις διεθνείς αγορές.

Συνεχίζεται το sell-off στην Ευρώπη

Ανάλογο είναι το κλίμα και στην Ευρώπη, με τον δείκτη Euro Stoxx 600 να διευρύνει τις πρωινές απώλειες και να υποχωρεί 3,5%. Την ίδια στιγμή πιο βαθειά στο κόκκινο υποχωρούν και επιμέρους κλάδοι. Ο τεχνολογικός έφτασε να χάνει 5%, για να μειώσει ελαφρώς τις απώλειες έως το -4,5%. Οι τράπεζες καταγράφουν απώλειες 4,4%, ενώ οι τιμές των εταιρειών πετρελαίου, αερίου, λιανικού εμπορίου, αυτοκινήτων και μετάλλων διαπραγματεύονται 4% χαμηλότερα.

Ο βρετανικός FTSE 100 βρίσκεται 3,06% χαμηλότερα, ο DAX στη Φρανκφούρτη χάνει 3,10% στις 17.085 μονάδες, και ο CAC 40 στο Παρίσι σημειώνει απώλειες 2,57% στις 7.060,05 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MBI σημειώνει πτώση 3,79% στις 30.797 μονάδες και ο ισπανικός IBEX υποχωρεί κατά 3,37%.

Χρηματιστήριο Αθήνας: Βουτιά σχεδόν 7,5%

Εντός συνόρων, το Χρηματιστήριο της Αθήνας φαίνεται να υποχωρεί σε ποσοστό που αγγίζει το 7,5%, με τον Γενικό Δείκτη να βρίσκεται στις 1.345,81 μονάδες λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση πάνω από 5,28%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 5,77%.

Πτωτικά κινούνται όλες οι μετοχές της υψηλής και τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (-7,50%), της Aegean (-7,52%), της Alpha Bank (-7,13%) και της Πειραιώς (-6,76%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 3.546.263 και 3.073.631 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 8,63 εκατ. ευρώ και η Μυτιληναίος με 6,85 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 5 μετοχές, 114 πτωτικά και 7 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Μύλοι Σαραντόπουλος (+9,35%) και Medicon (+1,92%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές CPI (-10,15%) και Χαϊδεμένος (-9,46%).

Επιπλέον, ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί γύρω στο 7%.

Εξανεμίστηκαν 287 δισ. δολ. στα κρυπτονομίσματα

Σε αυτό το περιβάλλον το Bitcoin κατέγραψε πτώση έως και 11%, με τις απώλειες να φτάνουν τα 270 δισ. Σύμφωνα με στοιχεία του GoinGecko, το Bitcoin διαπραγματευόταν κατά 10% χαμηλότερα στα $53.100 στις 6:48 π.μ. στο Λονδίνο, προσθέτοντας σε μια πτώση 13,1% την περασμένη εβδομάδα, η οποία ήταν η χειρότερη από την περίοδο κατά την οποία το χρηματιστήριο FTX κατέρρεε. Το Ether έχασε πάνω από το ένα πέμπτο της αξίας του, πριν ανακάμψει μερικώς, αλλάζοντας χέρια έναντι $2.360. Τα περισσότερα μεγάλα κρυπτονομίσματα κινούνται στο βαθύ κόκκινο.

Πτώση πάνω από 1.200 μονάδες για τον Dow Jones προβλέπουν τα futures

Με βάση τα futures της Wall Street, ο δείκτης Dow Jones πρόκειται να καταγράψει απώλειες άνω των 1.200 μονάδων, ενώ οι S&P 500 και Nasdaq θα υποχωρήσουν σε ποσοστά 4,3% και 5,7% αντίστοιχα.

Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά προέρχεται από απανωτά «σφυροκοπήματα» των πωλητών, με τον S&P 500 να σημειώνει την Παρασκευή τη χειρότερη συνεδρίαση των τελευταίων δύο ετών. Η αναζωπύρωση των φόβων για ύφεση είχε ως αποτέλεσμα να ασκηθούν έντονες πιέσεις στους κλάδους της τεχνολογίας, των τραπεζών και της ενέργειας.

Ταυτόχρονα, τα ασθενέστερα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ πυροδότησαν νέες ανησυχίες. Σε υψηλό 4ετίας ο δείκτης VIX, που μετρά τη μεταβλητότητα στην αγορά, έχοντας «ανέβει» στις 50 μονάδες με αύξηση μεγαλύτερη του +110%.

Πηγή: skai.gr

