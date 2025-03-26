Του Βαγγέλη Δουράκη

Ολόκληρη την «βεντάλια» των παρεμβάσεων στους φόρους που βαρύνουν κάθε λογής εισόδημα έχουν «ανοίξει» στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: Στο πλαίσιο του προγραμματισμού, ο οποίος θέλει τον Πρωθυπουργό -εκτός εξαιρετικού απροόπτου- να ανακοινώνει «πακέτο» μείωσης φορολογικών συντελεστών τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, υπό εξέταση είναι και το «ψαλίδι» του φόρου που επιβάλλεται στα εισοδήματα από ενοίκια.



Το κυρίαρχο σενάριο αλλαγών στη φορολογία εισοδήματος από ακίνητα, το οποίο έχει τεθεί επί τάπητος στο Στρατηγείο της οδού Νίκης, προβλέπει μείωση του ελάχιστου συντελεστή φορολογίας από15% σε 5% ή 7% για ετήσια φορολογητέα εισοδήματα από ακίνητα μέχρι 5.000 ευρώ.

«Κούρεμα» ακόμη και 500€ στον φόρο από ενοίκια

Η μείωση αυτή εφόσον βεβαίως υιοθετηθεί και νομοθετηθεί δεν θα αφορά μόνον όσους έχουν φορολογητέα εισοδήματα από ενοίκια μέχρι 5.000 ευρώ, αλλά το σύνολο των ιδιοκτητών εκμισθούμενων ακινήτων, καθώς επηρεάζεται ο φόρος ολόκληρης της κλίμακας συντελεστών: Μάλιστα, αναμένεται να προκύψει «ψαλίδι» στον φόρο που ενδέχεται να αγγίξει και τα 500 ευρώ ετησίως.

Πως φορολογούνται σήμερα τα ενοίκια

Σήμερα, τα εισοδήματα από εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας, δηλαδή τα ενοίκια, φορολογούνται αυτοτελώς με βάση κλίμακα συντελεστών από 15% έως 45%.

Συγκεκριμένα:

Ετήσια φορολογητέα εισοδήματα από ακίνητα έως 12.000 ευρώ, φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 15%. Το ανώτατο ποσό φόρου γι’ αυτό το κλιμάκιο εισοδημάτων φθάνει τα 1.800 ευρώ (12.000 ευρώ Χ 15% = 1.800 ευρώ). Άρα εάν υιοθετηθεί στο «κομμάτι» του εισοδήματος μέχρι και 5.000 ευρώ συντελεστής 5%, αντί για φόρο 750 ευρώ ο υπόχρεος θα καταβάλλει ποσό 250 ευρώ, μειωμένο δηλαδή κατά 500 ευρώ. Έτσι, το ανώτατο ποσό φόρου θα περιοριστεί στο συγκεκριμένο κλιμάκιο από τα 1.800 ευρώ στα 1.300.

Ετήσια φορολογητέα εισοδήματα από ακίνητα μεταξύ 12.000,01 ευρώ και 35.000 ευρώ, φορολογούνται με 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ και με 35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή για το τμήμα του εισοδήματος από τα 12.000,01 μέχρι τα 35.000 ευρώ. Ως εκ τούτου, το ανώτατο ποσό φόρου για τα εισοδήματα αυτού του κλιμακίου ανέρχεται σε 9.850 ευρώ (12.000 ευρώ Χ 15% + 23.000 ευρώ Χ 35% = 9.850 ευρώ).

Ετήσια εισοδήματα από ακίνητα άνω των 35.000 ευρώ φορολογούνται με 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ, με 35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ και με 45% για το υπερβάλλον ποσό, πέραν των 35.000 ευρώ.

Η έκπτωση 5% στο εισόδημα από ενοίκια

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως στις προαναφερόμενες κλίμακες δεν υπάγεται το 100% του εισοδήματος από ενοίκια, αλλά το 95%, καθώς, για κάθε ιδιοκτήτη εκμισθούμενου ακινήτου, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει «αυτόματη» έκπτωση ποσοστού 5% ως δαπάνη επισκευής και συντήρησης του ακινήτου.

Η έκπτωση του 5% δεν απαιτεί δικαιολογητικά, αλλά υπολογίζεται αυτόματα κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης και τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος.



