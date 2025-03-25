Τσιόδρας προς την Κομισιόν: Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για προσαρμογή στον Κανονισμό για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Στοχευμένα μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) για την προσαρμογή τους στο νέο Κανονισμό για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ζητάει ο Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Eυρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας σημειώνει ότι «ο Κανονισμός για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο εισάγει οριζόντιες απαιτήσεις για προϊόντα με ψηφιακά στοιχεία, απαιτώντας από όσους εμπλέκονται στην παραγωγή και διάθεσή τους να διασφαλίζουν την κυβερνοασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων».

Αναφέρεται συγκεκριμένα στις προκλήσεις προσαρμογής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω των περιορισμένων ανθρώπινων πόρων και τεχνογνωσίας τους υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ικανότητα των ΜμΕ να αναπτύσσουν και να διαθέτουν ασφαλή προϊόντα με ψηφιακά στοιχεία είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στην ψηφιακή ενιαία αγορά της ΕΕ. Καταλήγει δε τονίζοντας την ανάγκη παροχής τεχνικής, επιστημονικής υποστήριξης και καθοδήγησης στις ΜμΕ σχετικά με τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης καθώς και απλοποιημένη τεχνική τεκμηρίωση για την ελάφρυνση του φόρτου και τη διευκόλυνση της εφαρμογής του σχετικού κανονισμού.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Παροχή υποστήριξης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην προσαρμογή τους στο νόμο για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο

O Κανονισμός για την κυβερνοανθεκτικότητα 1 εισάγει οριζόντιες απαιτήσεις για προϊόντα με ψηφιακά στοιχεία, απαιτώντας από όσους εμπλέκονται στην παραγωγή και διάθεσή τους να διασφαλίζουν την κυβερνοασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων.

Συνεπάγεται δε ιδιαίτερες προκλήσεις προσαρμογής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) δεδομένων των περιορισμένων ανθρώπινων πόρων και τεχνογνωσίας τους, ζητήματα τα οποία αναδεικνύονται στον Κανονισμό.

Η ικανότητα των ΜμΕ να αναπτύσσουν και να διαθέτουν ασφαλή προϊόντα με ψηφιακά στοιχεία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στην ψηφιακή ενιαία αγορά της ΕΕ.

Υπό το φως των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς θα στηρίξει τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών, κατά την εφαρμογή του σχετικού Κανονισμού με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την εφαρμογή που απορρέουν από την έλλειψη τεχνογνωσίας και να προωθηθεί η καινοτομία;

2. Θα υπάρχουν συγκεκριμένοι φορείς που θα παρέχουν τεχνική, επιστημονική υποστήριξη και καθοδήγηση σχετικά με τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης καθώς

και απλοποιημένη τεχνική τεκμηρίωση για την ελάφρυνση του φόρτου και τη διευκόλυνση της εφαρμογής του σχετικού Κανονισμού;

Πηγή: skai.gr

