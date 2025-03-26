Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η πιο γρήγορη έναρξη της πλατφόρμας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έχει «κερδίσει» στην ΑΑΔΕ ήδη ένα μήνα. Μέσα σε 8 ημέρες έχουν υποβληθεί 298.693 φορολογικές δηλώσεις. Για να φτάσουμε σε αντίστοιχα νούμερα έπρεπε να περιμένουμε έως τις 14 Μαΐου πέρυσι, έως τις 24 Απριλίου το 2023 και έως τις 27 Απριλίου το 2022.



Η «φρενίτιδα» αυτή των 37.337 δηλώσεων την ημέρα, εφόσον συνεχιστεί, τότε θα καταστεί εφικτός ο στόχος της υποβολής περισσότερων από 2,5 εκατομμύρια φορολογικών δηλώσεων πριν φύγει ο Απρίλιος. Σε αυτός θα συντελέσει βέβαια και το γεγονός ότι αμέσως μετά τις γιορτές του Πάσχα, συγκεκριμένα στις 24 Απριλίου, η ΑΑΔΕ θα πατήσει το κουμπί για την αυτόματη υποβολή περίπου 1,5 εκατ. προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων.



Οι 298.693 που έχουν ήδη υποβάλει φορολογική δήλωση, θα απολαύσουν έκπτωση 4% στον φόρο που τους έχει βεβαιωθεί εάν τον αποπληρώσουν εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου.



Από την επεξεργασία των έως τώρα διαθέσιμων στοιχείων προκύπτει ότι οι μισές φορολογικές δηλώσεις, το 50,39%, είναι μηδενικές.



Το 1/4 των δηλώσεων, το 25,52%, είναι χρεωστικές και ο μέσος φόρος που καλούνται να πληρώσουν οι πρώτοι «τολμηροί» ανέρχεται σε 1004€.

Επίσης 1/4 έχει πιστωτικό εκκαθαριστικό με την μέση επιστροφή φόρου να ανέρχεται σε 360,7€.



Όπως συμβαίνει τα τελευταία 2 χρόνια, όσοι έχουν λαμβάνειν, θα πάρουν γρήγορα τα χρήματα τους ενώ το ίδιο θα συμβεί και με τους συμψηφισμούς.



Οι επιστροφές φόρου σε φορολογούμενους χωρίς φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας, θα αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση.



Όσον αφορά τις επιστροφές φόρου σε φορολογούμενους χωρίς φορολογική ενημερότητα ή με οφειλές, οι συμψηφισμοί θα γίνονται κεντρικά σε εβδομαδιαία βάση αρχής γενομένης από το διήμερο 5-6 Απριλίου. Όσοι συμψηφισμοί δεν θα μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, θα διεκπεραιώνονται στον συντομότερο δυνατό χρόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, χωρίς ο φορολογούμενος να χρειάζεται να υποβάλει οποιοδήποτε αίτημα επιστροφής φόρου.



Σύμφωνα με την πρακτική της ΑΑΔΕ, οι οφειλές από τον φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής, που υπάρχουν ή θα γεννηθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου, ώστε σε περίπτωση εξόφλησης του φόρου εισοδήματος μέσω του συμψηφισμού, να μην χάνεται για το φορολογούμενο το δικαίωμα της έκπτωσης φόρου.



Το καινούριο στοιχείο όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι ότι από φέτος η ΑΑΔΕ μεριμνά για τους «ξεχασιάρηδες» και με ηλεκτρονικά αναδυόμενα μηνύματα στους υπολογιστές, τα κινητά τους τηλέφωνα ή τα τάμπλετς, καθώς εκείνοι σερφάρουν στο διαδίκτυο, θα τους ειδοποιεί ότι έχουν πρέπει να ολοκληρώσουν τις εκκρεμείς φορολογικές τους υποχρεώσεις ώστε να αποφεύγουν πρόστιμα και επιβαρύνσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.