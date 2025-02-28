Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε χθες Πέμπτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου η τιμή της μετοχής της Nvidia υποχώρησε κατά 8,5% παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις του τεχνολογικού κολοσσού για το περιθώριο κέρδους.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 193,62 μονάδων (–0,45%), στις 43.239,50 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 530,84 μονάδων (–2,78%), στις 18.544,42 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 94,49 μονάδων (–1,59%), στις 5.861,57 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.