Ορόσημο 10 δισ. δολαρίων για την RSM το 2024

Με βασικό γνώμονα την πραγματοποίηση του σκοπού της “Instilling Confidence in a World of Change”, η RSM κατέγραψε για μια ακόμη χρονιά ανάπτυξη στα οικονομικά της αποτελέσματα, στην ομάδα των στελεχών της και στον αριθμό των γραφείων του δικτύου.

Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και η προσωποκεντρική προσέγγιση οδήγησαν σε ετήσια αύξηση εσόδων κατά 6%, με τα συνολικά έσοδα να υπερβαίνουν τα 10 δισ. δολάρια ΗΠΑ.

Πρόκειται για ένα στρατηγικό ορόσημο που μόνο έξι δίκτυα παγκοσμίως έχουν επιτύχει, επιβεβαιώνοντας τη θέση της RSM ως του 6ου μεγαλύτερου δικτύου ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών διεθνώς. Η επιτυχία αυτή αντικατοπτρίζει τη δυναμική μιας παγκόσμιας ομάδας 65.000 στελεχών σε 900 γραφεία και 120 χώρες, που συνεργάζονται με στόχο την παροχή καινοτόμων, προσαρμοσμένων λύσεων στους πελάτες τους.

Τα παγκόσμια έσοδα από αμοιβές για υπηρεσίες ελέγχου αυξήθηκαν κατά 15%, φτάνοντας τα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ενώ τα έσοδα από φορολογικές υπηρεσίες σημείωσαν αύξηση 11%, αγγίζοντας τα 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, καταγράφοντας διψήφια ανάπτυξη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Τα έσοδα από συμβουλευτικές υπηρεσίες διατηρήθηκαν σταθερά στα 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αποτελώντας τον τομέα υπηρεσιών με τα υψηλότερα έσοδα για τρίτη συνεχή χρονιά, με ιδιαίτερη έμφαση σε έργα εξαγορών και συγχωνεύσεων, χρηματοοικονομικής ανάπτυξης επιχειρήσεων, ψηφιακού και στρατηγικού σχεδιασμού.

Σημαντικό στοιχείο της επιτυχημένης ανάπτυξης του δικτύου αποτέλεσε η εφαρμογή ενοποιημένων μεθοδολογιών και συστημάτων για όλα τα μέλη του δικτύου ενισχύοντας την αποδοτικότητα των ομάδων και επιτρέποντας τη πρόσβαση σε βέλτιστες πρακτικές, ανταλλαγή ιδεών και την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών σε διασυνοριακούς πελάτες ανά τον κόσμο.

Ο E.J. Nedder, CEO της RSM International, δήλωσε «Τα συνολικά έσοδα που κατέγραψε η RSM το 2024 αποτελούν απόδειξη της αξίας που προσφέρει κάθε μέλος του Δικτύου σε βασικούς τομείς της παγκόσμιας οικονομίας, υποστηρίζοντας το όραμα της παγκόσμιας στρατηγικής της RSM για το 2030. Οι απρόσκοπτες και εξειδικευμένες διασυνοριακές λύσεις μας, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν προκλήσεις και να αξιοποιούν ευκαιρίες με αυτοπεποίθηση. Τα φετινά αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την ανθεκτικότητα τόσο των ανθρώπων μας όσο και των πελατών μας, παρά τις απαιτητικές συνθήκες της αγοράς. Καθώς κοιτάμε προς το 2025, το δίκτυο μας παραμένει προσηλωμένο στην περαιτέρω ανάπτυξη, εξελίσσοντας τη συνολική εξειδίκευση της RSM ώστε να επιτρέψουμε στους ανθρώπους και τους πελάτες μας να δημιουργήσουν αξία και να ηγηθούν της αλλαγής.»

Ειδικά, η ανάπτυξη στην περιοχή της Ευρώπης ενισχύθηκε από επτά εξαγορές από εταιρίες-μέλη του δικτύου σε Αυστρία, Δανία, Γαλλία και Ισπανία. Παράλληλα, όλες οι εταιρίες μέλη πραγματοποίησαν στρατηγικές επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, τη τεχνολογία και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες έφεραν συνολική αύξηση 8% από όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και έσοδα ύψους 2 δις δολαρίων ΗΠΑ.

Ενισχύοντας την αξία της συνεργασίας μεταξύ των μελών του δικτύου και προωθώντας την ανταλλαγή γνώσεων και εξειδίκευσης, το 2024 η RSM Αμερικής και η RSM Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους για μια πρωτοποριακή συγχώνευση. Με αυτή την κίνηση, οι δύο εταιρείες κάνουν ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο και τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης. Παραμένοντας πιστοί σε ένα partnership-led μοντέλο, η RSM διασφαλίζει ότι η λήψη αποφάσεων καθοδηγείται από εκείνους που βρίσκονται πιο κοντά στους πελάτες και τις ανάγκες τους, διατηρώντας την ευελιξία και τη δέσμευσή μας στην παροχή προσωποποιημένων λύσεων. Η νέα αυτή συνεργασία στηρίζει την παγκόσμια στρατηγική της RSM για το 2030, εστιάζοντας στην ανάπτυξη, την καινοτομία και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Ο κ. Βασίλης Πετίνης, Managing Partner της RSM Greece τόνισε: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι που το παγκόσμιο δίκτυο της RSM πέτυχε το ορόσημο των $10 δις εσόδων. Αυτό αποδεικνύει έμπρακτα πως με την καινοτομία και τη συνεργασία στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας, ενισχύουμε ως δίκτυο τη θέση μας προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις υψηλού επιπέδου και διαμορφώνοντας στρατηγικές συνεργασίες που βοηθούν τους πελάτες μας να επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των μελών του δικτύου, μας δίνει και εμάς στην Ελλάδα, τη δυνατότητα να αξιοποιούμε τη διεθνή τεχνογνωσία, μεθοδολογίες και εργαλεία σε τοπικό επίπεδο, ενισχύοντας την ποιότητα των ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών μας. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η RSM Greece παραμένει σταθερός σύμμαχος των ελληνικών επιχειρήσεων, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη και καθοδήγηση.»

Η κ. Έλενα Στυλιανού, Managing Partner της RSM Greece πρόσθεσε: «Οι άνθρωποί μας αποτελούν τη βάση της επιτυχίας μας. Στη RSM Greece, η επένδυση στην ανάπτυξη κάθε συναδέλφου είναι ταυτόχρονα έμπρακτη εφαρμογή των αξιών μας και θεμέλιο για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Εξασφαλίζουμε ότι κάθε μέλος της ομάδας μας διαθέτει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα κατάλληλα εργαλεία για να εξελίσσεται διαρκώς με σφαιρικό τρόπο και η προσωπική του ανάπτυξη να αποτελεί ουσιαστικό μέρος της συνολικής μας προόδου. Με 35 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, συμβάλλουμε ενεργά στην παγκόσμια δυναμική του δικτύου της RSM, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον που ενισχύει τη συνεργασία, την εξέλιξη και την καινοτομία. Αυτό αντικατοπτρίζεται και από τη διαρκή αύξηση των συνεργασιών μας σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Το μέλλον ανήκει σε εκείνους που προσαρμόζονται δυναμικά στις αλλαγές, και στην RSM Greece παραμένουμε αφοσιωμένοι στη συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη, τόσο των ανθρώπων μας όσο και των πελατών μας.»

Η RSM είναι το 6ο μεγαλύτερο δίκτυο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων στον κόσμο, με 900 γραφεία σε πάνω από 120 χώρες και περισσότερα από 65.000 στελέχη. Η RSM Ελλάδος είναι το μέλος της RSM για την Ελλάδα. Η Εταιρία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, οι οποίες την καθιστούν βασικό συνεργάτη των πελατών της στην αναπτυξιακή τους πορεία και περιλαμβάνουν υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών, Λογιστικών και Φοροτεχνικών Συμβουλών, Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων (χρηματοοικονομικών, διαχείρισης κινδύνου, εσωτερικού ελέγχου κλπ), καθώς και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Κεφαλαίου, Υπηρεσίες Μισθοδοσίας και Υπηρεσίες Εργατικών και Ασφαλιστικών Συμβουλών. Τα στελέχη της έχουν περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρία στους σημαντικότερους επιχειρηματικούς κλάδους, όπως των τραπεζών, της ναυτιλίας, της τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, των τροφίμων, της υγείας με παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η RSM είναι μέλος του “Forum of Firms”. Ο σκοπός του Forum αυτού είναι η προώθηση προτύπων υψηλής ποιότητας οικονομικών και ελεγκτικών πρακτικών διεθνώς.

