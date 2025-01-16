Του Χρυσόστομου Τσούφη

Έως τις 14 Φεβρουαρίου έχουν στη διάθεση τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να πετύχουν το….ραντεβού με την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ. Έκπτωση που φέτος με βάση τις αλλαγές που ψήφισε η κυβέρνηση εφεξής θα είναι:

- 20%, διπλάσια δηλαδή, σε ασφαλισμένες κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000€

- 10% σε ασφαλισμένες κατοικίες με φορολογητέα αξία >500.000€. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εάν δεν ασφαλίσουν τις κατοικίες τους, μέχρι την 1η Ιουνίου 2025 δεν θα αποζημιώνονται από το κράτος σε περίπτωση ζημιάς από φυσικές καταστροφές.



Ο διπλασιασμός της έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ από φέτος κρίθηκε σκόπιμος καθώς κρίθηκε μάλλον απογοητευτικός ο αριθμός των όσων απόλαυσαν την έκπτωση του 10% για τον περσινό ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ πέρυσι, μόνο 215.171 φορολογούμενοι πέτυχαν την έκπτωση παρά το γεγονός ότι τα ασφαλισμένα ακίνητα στο τέλος του 2023 ξεπερνούσαν τα 1,1εκατ€. Στην ουσία δηλαδή δόθηκε έκπτωση για λιγότερα από 1/5 ασφαλισμένα ακίνητα. Η συνολική έκπτωση κόστισε λίγο περισσότερο από 7εκατ€ ενώ υπολογιζόταν ότι θα κοστίσει ιπερί τα 30εκατ€. Οι λόγοι που ο αριθμός των δικαιούχων της έκπτωσης δεν ήταν μεγαλύτερος ήταν είτε γιατί δεν πληρούνταν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί είτε επειδή το 10% δεν ήταν αρκετά ελκυστικό ώστε οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν τη διαδικασία.



Οι προϋποθέσεις χορήγησης του συνόλου της έκπτωσης είναι εξής:

Η ασφάλιση της κατοικίας να καλύπτει σωρευτικά τους ασφαλιστικούς κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας

Το ακίνητο πρέπει να είναι ασφαλισμένο για όλο το έτος. Αλλιώς προβλέπεται αναλογική έκπτωση με ελάχιστη όμως διάρκεια ασφάλισης τους 3 μήνες.

Η ασφάλιση να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων που αποτελούν την κατοικία. Η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε 1000€/τ.μ

Η κατοικία να είναι ασφαλισμένη σε ασφαλιστική επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος

Η διαδικασία χορήγησης της έκπτωσης έχει αρχίσει εδώ και αρκετές μέρες καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες απέστειλαν έως τις 10 Ιανουαρίου τα στοιχεία όλων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των ακινήτων της επικράτειας.



Έως του Αγίου Βαλεντίνου οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις ή διορθώσεις στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY > Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.



Σε περιπτώσεις όπου το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους ιδιοκτήτες, ή αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει συνταχθεί για λογαριασμό τρίτου, ο λήπτης της ασφάλισης πρέπει να καταχωρίσει τους ΑΦΜ όλων των εμπλεκομένων. Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες θα ενημερωθούν μέσω email και θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για να λάβουν την έκπτωση.



Για να διευκολύνει του φορολογουμένους η ΑΑΔΕ παρέχει τη δυνατότητα σε όσες περιπτώσεις εστάλησαν τα σχετικά στοιχεία από τις ασφαλιστικές τους εταιρείες, να φέρουν προσυμπληρωμένη τη νέα αίτηση μείωσης ΕΝΦΙΑ, ανακτώντας στοιχεία της περσινής αίτησής τους, καθώς και επικαιροποιημένα στοιχεία από τις ασφαλιστικές εταιρείες



Έως τις 28 Φεβρουαρίου οι ασφαλιστικές εταιρείες θα επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των δηλώσεων και στη συνέχεια η ΑΑΔΕ, αφού επαληθεύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα χορηγήσει την έκπτωση στους δικαιούχους με την πρώτη κεντρική εκκαθάριση.



Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να αναρτηθούν στα μέσα Μαρτίου. Ο φόρος θα εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις στο διάστημα Μάρτιος 2025 – Φεβρουάριος 2026.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.