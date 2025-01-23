Μασκ: Αποδοκίμασε το πρότζεκτ AI του Τραμπ ύψους μισού τρισ. δολαρίων

Πρώτη πραγματική ρωγμή στις σχέσεις Ντόναλντ Τραμπ – Ίλον Μασκ; Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου τελικά έσπασε τη σιωπή του, αποδοκιμάζοντας το μεγαλεπήβολο πρότζεκτ Τεχνητής Νοημοσύνης του προέδρου των ΗΠΑ ύψους μισού τρισ. δολαρίων.



Λίγο μετά την πανηγυρική ανακοίνωση του Τραμπ από τον Λευκό Οίκο της τεράστιας επένδυσης σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, ο αποκαλούμενος «Πρώτος Φίλος» (κατά το «Πρώτη Κυρία/ Κύριος») Ίλον Μασκ επιχείρησε να την αποδομήσει.



«Δεν έχουν στην πραγματικότητα τα χρήματα», έγραψε ο Μασκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. «Η SoftBank έχει εξασφαλίσει πολύ κάτω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ξέρω αυτό από καλή πηγή».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι με την επένδυση θα δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία, που ονομάζεται Stargate, για την ανάπτυξη υποδομής τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επικεφαλής των SoftBank, OpenAI και Oracle στάθηκαν δίπλα στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης. Οι εταιρείες τους θα επενδύσουν συνολικά 100 δισεκατομμύρια δολάρια για να ξεκινήσει το έργο, με σχέδια να διατεθούν έως και 500 δισεκατομμύρια δολάρια στο Stargate τα επόμενα χρόνια.

Τα σχόλια του Μασκ, αναφέρει το CNN, «μηδενίζουν» το μεγάλο πρότζεκτ του Λευκού Οίκου από κάποιον που βρίσκεται στον στενότερο κύκλο του Τραμπ. Ως ένδειξη του πόσο εμπλεκόμενος είναι ο Μασκ στις πρώτες ημέρες της κυβέρνησης, παρατήρησε ότι βρισκόταν στο Οβάλ Γραφείο την Τρίτη ενόσω ο Τραμπ υπέγραφε τη χάρη του Ρος Γουίλιαμ Ούλμπριχτ, εμπνευστή και ιδρυτή του Silk Road, ενός μυστικού δικτυακού τόπου στον Βαθύ Ιστό. Ο Μασκ είχε επίσης στείλει ένα κορυφαίο στέλεχος από τις εταιρείες του SpaceX και X για να διασφαλίσει την απελευθέρωση των καταδικασθέντων ακροδεξιών της 6ης Ιανουαρίου, μετά την υπογραφή του Τραμπ για μια πλήρη χάρη.

Αλλά ίσως δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Μασκ εναντιώνεται σε μια πρωτοβουλία της OpenAI. Ο Μασκ βρίσκεται στα δικαστήρια με την OpenAI και τον διευθύνοντα σύμβουλό της Σαμ Άλτμαν, ο οποίος βρέθηκε στον Λευκό Οίκο για την ανακοίνωση. Ο Μασκ, ο οποίος έχει πει ότι «δεν εμπιστεύεται» τον Άλτμαν, ισχυρίστηκε στη δίκη ότι ο μη κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός AI ChatGPT έχει εγκαταλείψει την αρχική του μη κερδοσκοπική αποστολή διατηρώντας μερικές από τις πιο προηγμένες τεχνολογίες AI για ιδιώτες πελάτες.



Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο Stargate δεν έχουν αποκαλύψει δημόσια πώς θα συνεισφέρουν τα κεφάλαια, αλλά δεν χρειάζονται απαραίτητα χρήματα στην τράπεζα για να το υποστηρίξουν - θα μπορούσαν να βρουν ρευστότητα μέσω άντλησης χρέους - δημόσιας προσφοράς.



Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ απέρριψε τα σχόλια του μεγιστάνα, λέγοντας σε συνέντευξή της στο Fox News, «ο αμερικανικός λαός πρέπει να εμπιστευτεί τον πρόεδρο Τραμπ και τις δηλώσεις αυτών των CEO».

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ ενθουσιασμένος με αυτήν την ανακοίνωση για υποδομές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία προφανώς ενισχύεται, και είναι κάτι από το οποίο πρέπει να κεφαλαιοποιήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, επειδή οι αντίπαλοί μας, όπως η Κίνα, είναι πολύ προηγμένοι σε αυτόν τον τομέα», σημείωσε η Λίβιτ. «Έτσι, ο αμερικανικός λαός θα πρέπει να εμπιστευτεί τον πρόεδρο Τραμπ και τα λόγια αυτών των CEOs - αυτές οι επενδύσεις έρχονται στη σπουδαία χώρα μας και οι αμερικανικές θέσεις εργασίας έρχονται μαζί τους».



Ο Άλτμαν απάντησε ευθέως και αιχμηρά στον ισχυρισμό του Μασκ στο Χ, γράφοντας «λάθος, όπως σίγουρα γνωρίζετε. Θέλετε να επισκεφτείτε τον πρώτο ιστότοπο που δρομολογείται ήδη; αυτό (το νέο) είναι υπέροχο για τη χώρα. Συνειδητοποιώ ότι αυτό που είναι εξαιρετικό για τη χώρα δεν είναι πάντα το βέλτιστο για τις εταιρείες σας, αλλά στο νέο σας ρόλο ελπίζω ότι θα βάλετε κυρίως (την Αμερική) πρώτα».



Μια πηγή που γνωρίζει το Stargate, σχολίασε ότι ο ισχυρισμός του Μασκ δεν ανταποκρίνεται στα αλήθεια. Η Softbank, επισήμανε η πηγή, έχει μετρητά 24,3 δισεκατομμύρια δολάρια στον ισολογισμό της από τα τελευταία της κέρδη και δύναται κάλλιστα να αναλάβει περισσότερο χρέος για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση του έργου, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση σε περισσότερα κεφάλαια.



Η πηγή επεσήμανε ότι η MGX έχει δεσμεύσει κεφάλαια 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η Oracle έχει 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά στον ισολογισμό της και η OpenAI ανακοίνωσε πρόσφατα ότι έχει περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια από τον πρόσφατο κύκλο επιχειρηματικών κεφαλαίων της.



Ο Σάτια Ναντέλα, διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, που συνεργάζεται με την OpenAI στο Stargate, δήλωσε σκωπτικά στο CNBC την Τετάρτη «το μόνο που ξέρω είναι ότι είμαι εντάξει (φερέγγυος) με τα 80 δισεκατομμύρια δολάριά μου».

