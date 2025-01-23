Της Parmy Olson*

Ο Ίλον Μασκ έχει περιγράψει τον εαυτό του ως μια ανθρωπιστική φιγούρα που χτίζει ένα ουτοπικό μέλλον μέσα από μια σειρά εταιρειών. Μη σας ξεγελάει όμως αυτό. Η σιωπή του δισεκατομμυριούχου για την ξαφνική ανατροπή των κατευθυντήριων γραμμών της αμερικανικής κυβέρνησης για την οικοδόμηση ασφαλέστερης τεχνητής νοημοσύνης δείχνει ότι προτεραιότητές του αποτελούν τα δικά του επιχειρηματικά συμφέροντα.

Μεταξύ των εκτελεστικών διαταγών που θέσπισε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εβδομάδα ήταν η κατάργηση της εντολής του Τζόζεφ Μπάιντεν για την τεχνητή νοημοσύνη. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023 και κάλεσε τις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να μοιραστούν τα αποτελέσματα των δοκιμών ασφαλείας με την κυβέρνηση. Ήταν μια απλή λίστα αιτημάτων. Το εκτελεστικό διάταγμα δεν μπορούσε να υποχρεώσει νομικά τις εταιρείες τεχνολογίας να κάνουν οτιδήποτε, αλλά ήταν το ισχυρότερο μήνυμα μέχρι στιγμής ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ήταν σοβαρή για την ασφάλεια και την επίβλεψη των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Τραμπ είπε στην προεκλογική του εκστρατεία ότι θα ανακαλούσε την εντολή, μετά από γκρίνιες που υπήρχαν από μέλη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος ότι «έπνιγε» την καινοτομία. Όμως ο Μασκ, που τώρα είναι σύμβουλος με σημαντικό ρόλο στον Λευκό Οίκο και άμεση πρόσβαση στον Τραμπ, παρέμεινε εμφανώς σιωπηλός σε μια ενέργεια που κάποτε θα μπορούσε να αντιταχθεί σθεναρά.

Τον Μάρτιο του 2023, υπέγραψε μια ανοιχτή επιστολή που ζητούσε εξάμηνη παύση στην ανάπτυξη πιο ισχυρών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης προειδοποιώντας ότι ενέχει «σημαντικούς κινδύνους για την κοινωνία και την ανθρωπότητα». Λίγους μήνες αργότερα είπε στο BBC News ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προκαλέσει «καταστροφή του πολιτισμού», συγκρίνοντάς την με τα πυρηνικά όπλα. Ο Μασκ έληξε τη μακροχρόνια φιλία του με τον συνιδρυτή της Google, Λάρι Πέιτζ, λόγω μιας διαφωνίας τους σχετικά με τον κίνδυνο της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τη βιογραφία του Walter Isaacson, και έγινε συνιδρυτής του OpenAI λόγω ανησυχιών ότι η Google δεν έδινε αρκετή προσοχή στην υπαρξιακή απειλή της τεχνολογίας για την ανθρωπότητα.

«Νομίζω ότι πρέπει να ρυθμίσουμε την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης», είπε ο Μασκ το 2023. «Πιστεύω, ότι είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερος κίνδυνος για την κοινωνία από τα αυτοκίνητα ή τα αεροπλάνα ή τα φάρμακα».

Αν ο Μασκ το πίστευε πραγματικά αυτό, θα συμβούλευε τον νέο πρόεδρο να διατηρήσει το σύστημα ήδη σε ισχύ, κάτι που δεν ήταν τόσο επαχθές στην αρχή. Μέχρι στιγμής, τα μεγαλύτερα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης έχουν συνεργαστεί εθελοντικά με ινστιτούτα ασφάλειας τεχνητής νοημοσύνης τόσο στις ΗΠΑ, με έδρα το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST) στο Μέριλαντ, όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εντολή του Μπάιντεν δεν είχε θέσει τόσο αυστηρά πρότυπα όπως έναν οδηγό για τα reports αλλά και για τη διαφάνεια από την πλευρά των τεχνολογικών εταιρειών.

Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο σε μια εποχή που, χάρη στην αδιαφανή φύση των μεγαλύτερων εργαστηρίων τεχνητής νοημοσύνης, γνωρίζουμε περισσότερα για τα συστατικά των Doritos παρά για ένα μοντέλο παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης που οι τράπεζες και οι νομικές εταιρείες συνδέουν στα συστήματά τους.

Ωστόσο, το διακύβευμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης μόνο μεγαλώνει, με την OpenAI και τους συνεργάτες της, όπως η Softbank Group Corp. και η Oracle Corp. να σχεδιάζουν τώρα μια επένδυση στις υποδομές ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα επιτάχυνε δραματικά την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης – ακριβώς το είδος της ταχείας κλιμάκωσης που κάποτε ο Μασκ ανησυχούσε ότι θα ήταν καταστροφικό. Ωστόσο, και σε αυτό, ο πρώην μοιρολάτρης παραμένει σιωπηλός.

Τέτοια επιλεκτική σιωπή δεν προκαλεί έκπληξη από κάποιον που ξεκίνησε την Tesla Inc. για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αλλά τώρα ευθυγραμμίζεται με πολιτικούς κατά των ηλεκτρικών οχημάτων, ή από κάποιον που ισχυρίζεται ότι υπερασπίζεται την ελευθερία του λόγου ενώ διώχνει δημοσιογράφους από την πλατφόρμα του και μηνύει τους επικριτές του.

Οι αρχές του Μασκ φαίνεται να είναι τόσο ασταθείς όσο τα tweets του και, αυτή τη στιγμή, το να είσαι ο νέος καλύτερος φίλος του Τραμπ φαίνεται να υπερτερεί του να είσαι ο αυτόκλητος φρουρός της ανθρωπότητας.

Οι προειδοποιήσεις του Μασκ για την τεχνητή νοημοσύνη δεν ήταν απαραίτητα σωστές. Υπάρχουν ολοένα και περισσότερες βραχυπρόθεσμες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και τον αντίκτυπό τους στην αγορά εργασίας. Αλλά η τρέχουσα σιωπή του λέει πολλά για το πώς οι αποκαλυπτικές ανησυχίες ενός δισεκατομμυριούχου μπορούν να παραμεριστούν.

Ίσως, θα έπρεπε να περιμένουμε να δούμε λιγότερη ταραχή από τον Μασκ σχετικά με τα πρότυπα AI και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο και ενέργεια σε πολιτικές ξεμπλοκαρίσματος που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τις εταιρείες του να προχωρήσουν μπροστά σε έναν αγώνα για την τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων των Space Exploration Technologies Corp., Tesla και της X.AI Corp. Αν ο άνθρωπος που κάποτε αποκαλούσε τη μεγαλύτερη υπαρξιακή απειλή της ανθρωπότητας την τεχνητή νοημοσύνη δεν μιλάει για να υπερασπιστεί βασικά μέτρα ασφαλείας, αξίζει να ρωτήσετε ποιες άλλες αρχές του καταρρέουν μπροστά στην εξουσία και την πρόσβαση.

*Η Parmy Olson είναι αρθρογράφος του Bloomberg Opinion που καλύπτει τεχνολογικά θέματα. Πρώην δημοσιογράφος της Wall Street Journal και του Forbes, είναι συγγραφέας του βιβλίου "Supremacy: AI, ChatGPT and the Race That Will Change the World".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.