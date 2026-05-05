Ποντάρουν σε όλα - Από εξωγήινους μέχρι πολέμους: Τι είναι τα prediction markets και η σκοτεινή πλευρά του «εύκολου χρήματος»

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ταχεία εξάπλωση των λεγόμενων prediction markets (αγορές προβλέψεων), όπου οι χρήστες στοιχηματίζουν σε μελλοντικά γεγονότα - από οικονομικές εξελίξεις μέχρι εξωφρενικά σενάρια, όπως το αν θα επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εξωγήινων ή αν συγκεκριμένα πολιτικά γεγονότα θα συμβούν σε δεδομένες ημερομηνίες. Οι αγορές αυτές έχουν γνωρίσει εκρηκτική ανάπτυξη, με δισεκατομμύρια δολάρια να διακινούνται εβδομαδιαία, κυρίως μέσω των πλατφορμών Kalshi και Polymarket, οι οποίες έχουν εντείνει τη δημοτικότητά τους με επιθετικό μάρκετινγκ.

Αν και οι εταιρείες αυτές απορρίπτουν τον χαρακτηρισμό του «τζόγου» και παρουσιάζονται ως χρηματοοικονομικές αγορές που επιτρέπουν αντιστάθμιση κινδύνου ή πρόβλεψη γεγονότων, στην πράξη μοιάζουν πολύ με στοιχηματικές πλατφόρμες. Υποστηρίζουν ότι οι χρήστες συναλλάσσονται μεταξύ τους αντί να παίζουν ενάντια στην εταιρεία, όμως αναλυτές αμφισβητούν το κατά πόσο αυτό τις διαφοροποιεί ουσιαστικά από τον τζόγο.

Ο 33χρονος Τζον Πέντερσον δεν μπορούσε να εργαστεί. Ο πρώην μάγειρας σε εστιατόριο αλυσίδας ανάρρωνε από τροχαίο ατύχημα και τα χρήματά του τελείωναν. Η πλατφόρμα προβλέψεων Kalshi έμοιαζε να προσφέρει μια γρήγορη λύση. Πήρε δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο και άρχισε να στοιχηματίζει. Στην αρχή, το κόλπο πέτυχε. Ο Πέντερσον μετέτρεψε περίπου 2.000 δολάρια σε σχεδόν 8.000, στοιχηματίζοντας στα ημερήσια ύψη χιονόπτωσης στο Ντιτρόιτ, όπου ζει. Στη συνέχεια, αύξησε το ποσό στα 41.000 δολάρια, στοιχηματίζοντας σε αθλητικά γεγονότα με μια στρατηγική που ανέπτυξε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού του από τη Wall Street Journal. Στη συνέχεια έκανε κάτι το πιο τολμηρό στοίχημά του: Έπαιξε και τα 41.000 δολάρια στο ότι ένας διάσημος θα έλεγε μια συγκεκριμένη λέξη στην τηλεόραση και...τα έχασε όλα.

Ο Πέντερσον δεν είναι ο μόνος που έχασε τα χρήματά του σε αυτές τις αγορές «στοιχηματισμού για τα πάντα», όπου μπορεί κανείς να ποντάρει σε αθλητικά γεγονότα, διασημότητες, ειδήσεις και πολλά άλλα.

Η Kalshi και η ανταγωνίστριά της Polymarket προβάλλουν τις πλατφόρμες τους ως εργαλεία που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των απλών ανθρώπων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όλοι έχουν μια δίκαιη ευκαιρία να κερδίσουν. «Ήμουν κοντά στο να μην μπορώ να πληρώσω το ενοίκιό μου, αλλά μέσω της Kalshi εξασφάλισα δύο χρόνια ενοικίου», ανέφερε με ενθουσιασμό μια γυναίκα σε διαφήμιση της Kalshi στο TikTok.

Για τους περισσότερους χρήστες, όμως, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.

Αντίθετα, οι απλοί, περιστασιακοί επενδυτές χάνουν χρήματα, ενώ ένα μικρό σύνολο πιο έμπειρων «παικτών» - μεταξύ των οποίων και εταιρείες συναλλαγών που έχουν πρόσβαση σε τεράστιους όγκους δεδομένων - βγαίνουν κερδισμένοι, σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal σε δεδομένα των πλατφορμών και συνεντεύξεις με traders.

Στην Polymarket, σύμφωνα με τη WSJ, το 67% των κερδών κατευθύνεται μόλις στο 0,1% των λογαριασμών. Αυτό σημαίνει ότι λιγότεροι από 2.000 λογαριασμοί έχουν αποκομίσει συνολικά σχεδόν μισό δισ. δολάρια. Η ανάλυση της WSJ βασίστηκε σε 1,6 εκατ. λογαριασμούς της Polymarket που έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγές από τον Νοέμβριο του 2022, ενώ συνολικά στην πλατφόρμα υπάρχουν τουλάχιστον 2,3 εκατ. λογαριασμοί.

Στην Kalshi, οι χαμένοι είναι επίσης πολύ περισσότεροι από τους κερδισμένους. Η εκπρόσωπος της εταιρείας, Ελίζαμπεθ Νταϊάνα, ανέφερε ότι για κάθε κερδοφόρο χρήστη αντιστοιχούν 2,9 που χάνουν χρήματα, με βάση τα στοιχεία του τελευταίου μήνα. Όπως σημείωσε, ο δείκτης αυτός μπορεί να αλλάξει καθώς η πλατφόρμα μεγαλώνει. Η εταιρεία δεν δημοσιοποιεί συνολικά στοιχεία για τα κέρδη των χρηστών ούτε γνωστοποιεί τον συνολικό αριθμό των χρηστών της.

Ο συνολικός όγκος συναλλαγών και στις δύο πλατφόρμες εκτοξεύτηκε στα 24,2 δισ. δολάρια τον Απρίλιο, από 1,8 δισ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης The Block.

Οι υποστηρικτές των αγορών αυτών ισχυρίζονται ότι δεν αποτελούν τυχερά παιχνίδια και ότι αξιοποιούν τη «σοφία του πλήθους» για την ακριβέστερη πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων. Έρευνα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) δείχνει ότι η Kalshi αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για την πρόβλεψη οικονομικών τάσεων.

Οι traders πληρώνουν για πρόσβαση σε όγκους δεδομένων από τρίτους παρόχους, ώστε να αποκτήσουν πλεονέκτημα. Οι υπολογιστές επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα με αλγορίθμους για να προβλέψουν τις κινήσεις των τιμών και να διαχειριστούν τον κίνδυνο, ταχύτερα από οποιονδήποτε άνθρωπο. Οι επαγγελματίες εκμεταλλεύονται επίσης το μέγεθός τους για να πραγματοποιούν συχνές, στρατηγικές συναλλαγές - μερικές φορές δεκάδες χιλιάδες την ημέρα - αποκομίζοντας κέρδη από μικρές μεταβολές, με επίπεδο προσοχής και πειθαρχίας που σπάνια συναντάται σε ερασιτέχνες χρήστες.

«Οι απλοί traders δεν έχουν καμία πιθανότητα», δήλωσε ο Μάικλ Μπος, πρώην επαγγελματίας παίκτης πόκερ και στατιστικολόγος. Στην Kalshi, ο Μπος πραγματοποιεί 60 συναλλαγές το λεπτό και τροποποιεί τις εντολές αγοράς και πώλησης 30 φορές το δευτερόλεπτο.

Η Νταϊάνα ανέφερε ότι πολλές χρηματοοικονομικές αγορές εμφανίζουν παρόμοια συγκέντρωση πλούτου, ενώ υποστήριξε ότι περισσότεροι χρήστες κερδίζουν χρήματα στην Kalshi σε σχέση με το day trading (ημερήσια διαπραγμάτευση) ή τα παραδοσιακά αθλητικά στοιχήματα. Πρόσθεσε επίσης ότι η Kalshi δεν προβάλλει πλέον τη διαφήμιση «πληρώνω το ενοίκιό μου».

Η Polymarket έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας στον τομέα των δεδομένων με την Dow Jones, τον εκδότη της WSJ.

Στην περίπτωση του Πέντερσον, του άνεργου μάγειρα που έχασε όλα του τα χρήματα, είχε μπει σε μια κατηγορία γεμάτη «παγίδες» για ανυποψίαστους παίκτες: τις λεγόμενες αγορές αναφορών (mention markets), όπου στοιχηματίζει κανείς στο αν κάτι θα αναφερθεί ή θα ειπωθεί.

Οι επαγγελματίες traders αναφέρουν ότι δεν ασχολούνται με αυτά τα στοιχήματα, καθώς είναι απρόβλεπτα και ακόμη και η πρόσβαση σε τεράστιους όγκους δεδομένων δεν μπορεί να τους δώσει αξιόπιστο πλεονέκτημα.

Τα στοιχήματα στις λεγόμενες «αγορές αναφορών», όπου οι χρήστες ποντάρουν σε τι θα πει κάποιος κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας εμφάνισης, αποδίδουν συχνά λιγότερο από το αναμενόμενο, σύμφωνα με την ανάλυση της Wall Street Journal. Οι περιστασιακοί παίκτες αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρίσκο απ’ όσο αντιλαμβάνονται, εν μέρει λόγω ενός φαινομένου που ονομάζεται «long shot bias,», όπου οι παίκτες, παρακινημένοι από τον ενθουσιασμό, υπερεκτιμούν την πιθανότητα απίθανων γεγονότων.

Ο μηνιαίος όγκος συναλλαγών στις «αγορές αναφορών» της Kalshi - που ξεπερνά κατά πολύ εκείνον της Polymarket - έχει εκτοξευθεί από τα μέσα του 2025, σύμφωνα με την εταιρεία The Block. Τα στοιχήματα αυτά είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους νεαρούς χρήστες που στοχεύουν οι πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων και influencers που τα προωθούν μέσα από livestreams στα social media και άλλα βίντεο στα οποία προβάλλουν τα κέρδη τους.

Ένα απλό αφήγημα

Για όλα τα είδη στοιχημάτων, η Polymarket και η Kalshi προβάλλουν ένα απλό αφήγημα: Ότι οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που ήδη έχουν για να βγάλουν γρήγορα χρήματα, μια ιδέα που έχει βρει μεγάλη απήχηση παγκοσμίως.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση της Wall Street Journal, περισσότερο από το 70% των χρηστών της Polymarket χάνει χρήματα. Σε αντίστοιχα συμπεράσματα κατέληξε και μια ακαδημαϊκή εργασία τον περασμένο μήνα από ερευνητές στη Γαλλία και τον Καναδά. Ειδικότερα, διαπίστωσαν ότι τα κέρδη στις αγορές προβλέψεων καταλήγουν σχεδόν εξ ολοκλήρου σε πιο έμπειρους traders, ενώ τα στοιχήματα υψηλού ρίσκου και οι λιγότερο έμπειροι χρήστες καταγράφουν απώλειες.

Η ανάλυση της Wall Street Journal στα δεδομένα συναλλαγών της Polymarket δείχνει ότι ο τυπικός χρήστης βρίσκεται με ζημιές μεταξύ 1 και 100 δολαρίων, ενώ το λιγότερο επιτυχημένο 10% των traders της πλατφόρμας έχει χάσει κατά μέσο όρο περίπου 4.000 δολάρια ο καθένας.

Ορισμένοι παίρνουν αποφάσεις με βάση το συναίσθημα, ακολουθώντας το ένστικτό τους ή πληροφορίες που έχουν βρει από δημόσιες πηγές.

Ένας τζογαδόρος στο Κονέκτικατ έχασε 2.000 δολάρια μέσα σε μία ημέρα ποντάροντας στο Super Bowl στην Kalshi - όλα κατά τη διάρκεια της αγωνιώδους τέταρτης περιόδου. Ένας 31χρονος από την Ιντιάνα, ο οποίος χαρακτήρισε τις συναλλαγές «σαν ναρκωτικό», έχασε περίπου 5.000 δολάρια ποντάροντας σχεδόν καθημερινά σε αθλητικά γεγονότα στην Kalshi κατά τους πρώτους μήνες του έτους.

Αντίθετα, οι αγορές προβλέψεων προσελκύουν ολοένα και περισσότερο εταιρείες που στελεχώνονται από δεκάδες εργαζομένους, πληρώνουν εκατομμύρια για εξειδικευμένα δεδομένα αθλητικών και χρηματοοικονομικών αγορών και χρησιμοποιούν αλγορίθμους συναλλαγών. Στόχος τους είναι να κερδίσουν τους φοιτητές, τους περιστασιακούς παίκτες και τους υπόλοιπους χαμηλού όγκου χρήστες που αποτελούν την πλειονότητα των χρηστών στις πλατφόρμες.

Στον παραδοσιακό τζόγο, η εταιρεία στοιχημάτων βάζει τις αποδόσεις, δέχεται τα στοιχήματα και πληρώνει τους νικητές. Στις αγορές προβλέψεων, δεν υπάρχει «εταιρεία-αντίπαλος»· οι χρήστες παίζουν ουσιαστικά μεταξύ τους, αγοράζοντας και πουλώντας στοιχήματα. Οι πλατφόρμες απλώς κρατούν προμήθεια από κάθε συναλλαγή, η οποία αλλάζει ανάλογα με το είδος του στοιχήματος, την τιμή του και άλλους παράγοντες.

Σε ένα γραφείο στο Σόχο, ένας νεαρός που εγκατέλειψε τις σπουδές του κοιτάζει την οθόνη ενός υπολογιστή, όπου εμφανίζεται η ροή εκατομμυρίων δολαρίων σε στοιχήματα από περιστασιακούς επενδυτές σχετικά με την τιμή του bitcoin.

Ο Σάμιουελ Γουντ-Σόλοφ αποχώρησε φέτος από το Πρίνστον και έλαβε μια επιταγή μισού εκατομμυρίου δολαρίων από την Alliance Capital, έναν επιταχυντή για startups κρυπτονομισμάτων που υποστηρίζεται από γνωστούς επενδυτές της Silicon Valley, μεταξύ των οποίων και ο επιχειρηματίας Balaji Srinivasan. Ο Γουντ-Σόλοφ, ο οποίος είχε παρακολουθήσει μαθήματα μαθηματικών στο UC Berkeley ήδη από το λύκειο και είχε ασχοληθεί με trading κρυπτονομισμάτων σε ένα διάλειμμα πριν το Πρίνστον, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη μαζί με τέσσερις φίλους του για να ασχοληθούν με τις αγορές προβλέψεων, ποντάροντας σε αθλητικά γεγονότα, την πολιτική και τις μελλοντικές τιμές των κρυπτονομισμάτων.

«Ο μόνος μας ανταγωνισμός είναι οι market makers (ειδικοί διαπραγματευτές)», είπε, αναφερόμενος σε άλλες εταιρείες όπως η δική του που παρέχουν συνεχώς τιμές αγοράς και πώλησης. Αρνήθηκε να αποκαλύψει τα κέρδη ή τις ζημιές της εταιρείας του, αλλά ανέφερε ότι έχει τοποθετήσει μεταξύ 500.000 και 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε Polymarket, Kalshi και άλλες μικρότερες αγορές προβλέψεων.

Ο Μπος, πρώην επαγγελματίας παίκτης πόκερ, έχει κερδίσει πάνω από 668.000 δολάρια στην Kalshi, κυρίως από αθλητικά στοιχήματα, σύμφωνα με το δημόσιο προφίλ του στην πλατφόρμα, από τότε που άρχισε να ασχολείται σοβαρά με το trading πριν περίπου τρεις μήνες. Εκτός από την ταχύτητα των συναλλαγών του, είναι ιδιαίτερα αυστηρός στον τρόπο με τον οποίο τιμολογεί τις εντολές αγοράς και πώλησης.

«Θα διαπιστώσεις ότι τα πιο εύκολα χρήματα βρίσκονται στα αθλητικά», είπε. «Τα αθλητικά έχουν τραβήξει την προσοχή όλων των εθισμένων νέων ανδρών, υποθέτω». Με τον όρο «εθισμένων», διευκρίνισε ότι εννοούσε ανθρώπους με πρόβλημα τζόγου. Στην Kalshi, παρατήρησε, ένας μεγάλος αριθμός περιστασιακών traders απλώς ποντάρει «ναι» σε αυτό που ελπίζει ότι θα συμβεί. «Αυτό δεν είναι κάτι που βλέπεις στα κρυπτονομίσματα ή σε ένα χρηματιστήριο, όπου οι άνθρωποι διαπραγματεύονται τίτλους».

Οι περισσότεροι από αυτούς τους επαγγελματίες traders λειτουργούν ως market makers. Η Kalshi και η Polymarket ανέφεραν ότι επιστρέφουν μέρος των προμηθειών σε ορισμένους market makers και, σε κάποιες περιπτώσεις, τους πληρώνουν κιόλας για να παρέχουν ρευστότητα στην αγορά.

Η εταιρεία ποσοτικών συναλλαγών Susquehanna International Group υπέγραψε το 2024 ως ο πρώτος μεγάλος θεσμικός market maker της Kalshi. Σύμφωνα με επαγγελματίες traders που παρακολουθούν το order book της πλατφόρμας, εκτιμάται ότι η Susquehanna διακινεί εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μέσω της Kalshi σε εβδομαδιαία βάση. Δεν είναι σαφές πόσα κέρδη αποκομίζει η εταιρεία, καθώς το προφίλ της παραμένει ιδιωτικό.

Αναζήτηση για εύκολο χρήμα

Οι πλατφόρμες σχεδιάζουν συμβόλαια στα οποία οι χρήστες στοιχηματίζουν σε ερωτήσεις τύπου «ναι ή όχι» για μελλοντικά γεγονότα. Τα συμβόλαια συνήθως αποδίδουν 1 δολάριο αν η πρόβλεψη είναι σωστή και μηδέν αν είναι λάθος. Η τιμή τους αντανακλά την εκτιμώμενη πιθανότητα που δίνουν οι traders για ένα γεγονός. Για παράδειγμα, αν ένα συμβόλαιο που συνδέεται με ένα γεγονός διαπραγματεύεται στα 41 σεντς, η αγορά προβλέψεων το ερμηνεύει ως 41% πιθανότητα να συμβεί. Αν η πρόβλεψη είναι σωστή, το συμβόλαιο που αγοράστηκε στα 41 σεντς αποδίδει 1 δολάριο. Αν είναι λάθος, ο χρήστης χάνει τα χρήματά του.

Η τιμή ενός συμβολαίου αλλάζει συνεχώς μέχρι να λήξει, ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση από αγοραστές και πωλητές. Οι traders βγάζουν κέρδος από μικρές μεταβολές στην τιμή, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις συναλλαγές της Wall Street.

Πολλοί άπειροι παίκτες στις αγορές προβλέψεων ακολουθούν τα βήματα μεμονωμένων κερδοσκόπων που αναζητούν εύκολο χρήμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, όπου δεκαετίες μελετών έχουν δείξει ότι οι ημερήσιοι traders σπάνια βγάζουν κέρδος. Τα τελευταία χρόνια, πολλοί περιστασιακοί επενδυτές, παρασυρμένοι και από τα social media, έχασαν σημαντικά ποσά στοιχηματίζοντας σε εξαιρετικά ασταθείς «memestocks» (μετοχές εταιρειών που αποκτούν ξαφνική και ακραία δημοτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε διαδικτυακές κοινότητες).

Η Kalshi και το αμερικανικό σκέλος της Polymarket, το οποίο έχει λανσαριστεί πρόσφατα για περιορισμένο αριθμό χρηστών, εποπτεύονται από την Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (CFTC) και έχουν δηλώσει ότι οι συναλλαγές στις πλατφόρμες τους μοιάζουν με άλλες ρυθμιζόμενες χρηματοπιστωτικές αγορές. Σχεδόν όλη η δραστηριότητα της Polymarket πραγματοποιείται στην υπεράκτια πλατφόρμα της, η οποία τυπικά δεν επιτρέπεται για Αμερικανούς χρήστες, αλλά μπορεί εύκολα να προσπελαστεί μέσω VPN.

Το άγιο δισκοπότηρο του insider trading

Οι επικριτές λένε ότι οι αγορές αυτές είναι ευάλωτες σε insider trading (εσωτερική πληροφόρηση), μεταξύ άλλων προβλημάτων. Πρόσφατα περιστατικά περιλαμβάνουν φερόμενες συναλλαγές με εσωτερική πληροφόρηση γύρω από πιθανές στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ανακοινώσεις της Google και εκλογικές αναμετρήσεις για το Κογκρέσο.

Ο πρόεδρος της CFTC, Μάικλ Σέλιγκ, έχει υπερασπιστεί τις αγορές προβλέψεων, ενώ η υπηρεσία έχει ξεκαθαρίσει ότι έχει ομοσπονδιακή εποπτεία πάνω στις πλατφόρμες αυτές. Έχει ήδη προχωρήσει σε παρεμβάσεις κατά περιπτώσεων φερόμενου insider trading και έχει δείξει ότι επίκειται αυστηρότερη κυβερνητική επιβολή κανόνων.

Η Polymarket ανέφερε ότι έχει συνεργαστεί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στο πλαίσιο της καταστολής του insider trading. Η Kalshi απαγορεύει την εσωτερική πληροφόρηση στην πλατφόρμα της και έχει ανακοινώσει ποινές για αρκετούς traders που παραβίασαν αυτούς τους κανόνες τους τελευταίους μήνες.

Ο πρώην εργαζόμενος της Kalshi, Άντι Ρατζαπραμπακαράν, ο οποίος πέρυσι είχε χαρακτηρίσει σε ανάρτησή του στο Substack τους περιστασιακούς traders ως «ψάρια» - όρος του στοιχηματικού χώρου για άπειρους παίκτες που πιθανότατα χάνουν χρήματα - δήλωσε σε συνέντευξη ότι, αν και θεωρεί πως αυτό ισχύει γενικά, πιστεύει επίσης ότι η παρουσία λιγότερο ενημερωμένων παικτών στις αγορές προβλέψεων αποτελεί ισχυρό κίνητρο για πιο έμπειρους traders να εισέλθουν στην αγορά. Όπως είπε, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο ακριβείς προβλέψεις. «Όλοι, όταν κάνουν μια συναλλαγή, πιστεύουν ότι είναι ο πιο ενημερωμένος trader», είπε

Σύμφωνα με το ABC News, ένας Αμερικανός στρατιώτης φέρεται να κέρδισε περισσότερα από 400.000 δολάρια στο Polymarket στοιχηματίζοντας στην απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο, ενώ φέρεται να είχε πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες σχετικές με την επιχείρηση. Εάν οι ισχυρισμοί επιβεβαιωθούν, δεν πρόκειται απλώς για μια επιτυχημένη συναλλαγή, αλλά για τη χρήση μη δημόσιων πληροφοριών σε μια αγορά όπου άλλοι συμμετέχοντες πίστευαν ότι στοιχηματίζουν σε πραγματική αβεβαιότητα.

Η υπόθεση με τον αισθητήρα καιρού στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ στη Γαλλία προσθέτει μια ακόμη διάσταση. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent, οι γαλλικές αρχές ερευνούν πιθανή παραποίηση αισθητήρα θερμοκρασίας, μετά από κερδοφόρα στοιχήματα που είχαν τοποθετηθεί στην Polymarket. Σε αυτή την περίπτωση, ο κίνδυνος δεν είναι μόνο η εσωτερική πληροφόρηση, αλλά και η χειραγώγηση των δεδομένων πάνω στα οποία βασίζεται ο διακανονισμός των συμβολαίων.

Αυτά τα παραδείγματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους traders. Στις αγορές προβλέψεων, ένα πολύ συγκεκριμένο συμβόλαιο μπορεί να εξαρτάται από μια πηγή δεδομένων, ένα διοικητικό γεγονός ή μια απόφαση που γνωρίζει μόνο μια μικρή ομάδα ανθρώπων.

Οι πλατφόρμες προβλέψεων υποστηρίζουν ότι δεν είναι εταιρείες στοιχημάτων, επειδή δεν καθορίζουν τις αποδόσεις αλλά απλώς φέρνουν σε επαφή αγοραστές και πωλητές. Οι επικριτές απαντούν ότι το οικονομικό αποτέλεσμα μοιάζει πολύ με τζόγο.

Οι αγορές προβλέψεων αποτελούν μια σημαντική καινοτομία για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Μετατρέπουν πολιτικά, μακροοικονομικά και γεωπολιτικά γεγονότα σε τιμές που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών. Αυτή η καινοτομία μπορεί να εμπλουτίσει την ανάλυση των traders, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου η πληροφόρηση διακινείται γρήγορα και τα νομίσματα αντιδρούν σε μη οικονομικά σοκ.

Αλλά η άνοδός τους αποκαλύπτει επίσης μια «γκρίζα ζώνη» ανάμεσα στα χρηματοοικονομικά, τον τζόγο και τη χειραγώγηση. Πρόσφατες υποθέσεις insider trading και ύποπτης χειραγώγησης δείχνουν ότι αυτές οι πλατφόρμες δεν έχουν ακόμη ωριμάσει πλήρως ως αγορές.

Για τους traders στην αγορά συναλλάγματος, το συμπέρασμα είναι απλό: οι αγορές προβλέψεων αξίζουν προσοχή, αλλά με επιφύλαξη. Μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο δείκτη του κλίματος της αγοράς και του κινδύνου γεγονότων. Ωστόσο, δεν πρέπει να συγχέονται με αξιόπιστη πηγή αλήθειας, ούτε με μια αρκετά ώριμη αγορά ώστε να αντικαταστήσει την παραδοσιακή μακροοικονομική ανάλυση.