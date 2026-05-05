Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Με απώλειες έκλεισε η Wall Street λόγω ανησυχίας για κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή

Wall Street

Με απώλειες έκλεισε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 555,37 μονάδων (–1,13%), στις 48.941,90 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 46,64 μονάδων (–0,19%), στις 25.067,80 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 29,37 μονάδων (–0,41%), στις 7.200,75 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

