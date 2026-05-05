Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Με απώλειες έκλεισε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 555,37 μονάδων (–1,13%), στις 48.941,90 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 46,64 μονάδων (–0,19%), στις 25.067,80 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 29,37 μονάδων (–0,41%), στις 7.200,75 μονάδες.

