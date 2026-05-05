Chevron: Ελλείψεις στην προσφορά πετρελαίου Θα αρχίσουν να εμφανίζονται σε όλο τον κόσμο

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μάικ Γουίρθ, ανέφερε ότι θα αρχίσουν να εμφανίζονται φυσικές ελλείψεις στην προσφορά πετρελαίου σε όλο τον κόσμο λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται το 20% της παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου.

Οι οικονομίες θα αρχίσουν να συρρικνώνονται, πρώτα στην Ασία, καθώς η ζήτηση προσαρμόζεται για να καλύψει την προσφορά, ενώ το στενό παραμένει κλειστό λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ, δήλωσε ο Γουίρθ κατά τη διάρκεια συζήτησης που χρηματοδοτήθηκε από το Ινστιτούτο Milken.

Πηγή: skai.gr

