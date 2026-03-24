Πονοκέφαλος για τη βρετανική κυβέρνηση οι επιπτώσεις του πολέμου στο κόστος ζωής

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Πυρετώδεις είναι οι διεργασίες στο εσωτερικό της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία πασχίζει να βρει τον κατάλληλο τρόπο για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του πολέμου στο κόστος ζωής και ιδιαίτερα στους λογαριασμούς ενέργειας.

Το πρόβλημα, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν αφορά την επάρκεια των καυσίμων, αλλά την επερχόμενη αύξηση των τιμών.

H υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, πρόκειται να παρουσιάσει στη Βουλή των Κοινοτήτων σήμερα το απόγευμα σχέδια για την αντιμετώπιση των αυξήσεων, αφού ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τις προτάσεις της κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης της επιτροπής έκτακτων αναγκών Cobra χθες.

Σε αυτά περιλαμβάνεται ένα πλαίσιο κατά της κερδοσκοπίας για τον εντοπισμό και την καταστολή των εταιρειών που εκμεταλλεύονται την κρίση στη Μέση Ανατολή και για την υποστήριξη της αρχής ανταγωνισμού και αγορών στην εξάλειψη των υπερβολικών ανατιμήσεων.

Ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι «δεν θα επιτρέψουμε στις εταιρείες να εκμεταλλευτούν αυτήν την κρίση για να αυξήσουν τις τιμές τους σε αδικαιολόγητα επίπεδα. Είτε στην αντλία γεμίζοντας το αυτοκίνητό σας είτε στο ταμείο πληρώνοντας για τα ψώνια σας, συνεργαζόμαστε με τις ρυθμιστικές αρχές για να διασφαλίσουμε ότι η τιμή που πληρώνετε είναι δίκαιη».

Στο μεταξύ, ο υφυπουργός Ενέργειας, Μάικλ Σανκς, επιχείρησε σήμερα το πρωί να δώσει έναν τόνο κανονικότητας. «Ο κόσμος πρέπει να συνεχίσει τις καθημερινές του δραστηριότητες κανονικά. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνει αυτό. Δεν υπάρχει έλλειψη καυσίμων και τα πάντα λειτουργούν κανονικά», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, αυτού του είδους οι δηλώσεις δεν γίνονται τυχαία. Προετοιμάζονται σε συνεργασία με αξιωματούχους, οι οποίοι ενημερώνουν τους υπουργούς μέσω μιας σειράς εγγράφων από την ομάδα συμπεριφορικής επιστήμης της κυβερνητικής υπηρεσίας επικοινωνίας, που καταγράφει αναλυτικά ποιες λέξεις και εκφράσεις πρέπει ή δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στις τηλεοπτικές συνεντεύξεις και στις καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως γράφουν οι Times, οι οδηγίες των ειδικών αναφέρουν πως οι προσπάθειες να «ηρεμήσουν» οι πολίτες ενδέχεται να αποτύχουν να αντιμετωπίσουν τη ρίζα του προβλήματος.

Σχετικό έγγραφο επισημαίνει χαρακτηριστικά πως «αν οι άνθρωποι αλλάζουν ορθολογικά την αγοραστική τους συμπεριφορά για να ανταπεξέλθουν σε απροσδόκητες καταστάσεις, τότε η προσπάθεια να τους καθησυχάσουμε θα είναι αναποτελεσματική».

Μάλιστα, προειδοποιεί ότι τα μηνύματα που προτρέπουν τους πολίτες να «σταματήσουν να πανικοβάλλονται» το πιο πιθανό είναι να δημιουργήσουν την πεποίθηση ότι υπάρχει πρόβλημα.

Η λύση που προτείνεται είναι η επιστράτευση «ειδικών και απολιτίκ προσώπων» με σκοπό την ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών.

Με άλλα λόγια, η κρίσιμη αποστολή της δημόσιας επικοινωνίας και της διατήρησης της εμπιστοσύνης προτείνεται να φύγει από τα χέρια των υπουργών, ώστε να αποφευχθούν τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.