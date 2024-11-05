Στην απόκτηση συνολικής έκτασης 25 στρεμμάτων στο Βιομηχανικό Πάρκο Αυλώνα προχώρησε η Polyplast LTD, ενισχύοντας τη στρατηγική της για βιώσιμη ανάπτυξη και μελλοντική εξέλιξη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέρος της έκτασης καταλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις της, ενώ τα υπόλοιπα στρέμματα παραμένουν ως πολύτιμος πόρος για μελλοντική αξιοποίηση, προσφέροντας τη δυνατότητα στην εταιρεία να προσαρμόζεται ευέλικτα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και να διασφαλίζει σταθερά τη συνεχή ανάπτυξή της.

Αυτή η στρατηγική κίνηση αντανακλά τη δέσμευση της Polyplast για καινοτομία, ποιότητα και αειφόρο ανάπτυξη, δημιουργώντας τις βάσεις για νέες επενδύσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά της τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Η εταιρεία Polyplast LTD ιδρύθηκε το 1990 και σήμερα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εταιρείες καθετοποιημένης παραγωγής προϊόντων εύκαμπτης συσκευασίας (τσάντες ταμείων, courier bags, φιλμ θερμικής συρρίκνωσης, φιλμ λαμιναρίσματος, βιομηχανικούς σάκους, ρολά για βιομηχανική χρήση, wicket bags κ.λπ.). Η εταιρεία προσφέρει καινοτόμα προϊόντα και υψηλό επίπεδο ποιότητας και εξυπηρέτησης. Έχει επιτύχει σημαντικές πανευρωπαϊκές συνεργασίες και εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 13 χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

