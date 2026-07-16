Politico: Ο Πιερρακάκης στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής απέναντι στην Κίνα

Το ενημερωτικό δελτίο του Politico κάνει εκτενή αναφορά στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup , Κυριάκο Πιερρακάκη, θέτοντας το ερώτημα αν μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στην Κίνα.

Με τίτλο «Είναι ο Πιερρακάκης το "κρυφό όπλο" της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα;», το Politico, αναφέρει ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκε το ζήτημα της υποτίμησης του κινεζικού γουάν και οι επιπτώσεις που έχει στην ανταγωνιστικότητα των κινεζικών εξαγωγών. Όπως αναφέρεται, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κάλεσε τον πρόεδρο του Eurogroup να αναλάβει πρωτοβουλίες για το θέμα, εκφράζοντας την άποψη ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να ανταγωνίζεται επί ίσοις όροις όταν το κινεζικό νόμισμα παραμένει σημαντικά υποτιμημένο.

Το Politico επισημαίνει ότι αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες συμμερίζονται την ανησυχία για τις συναλλαγματικές πρακτικές της Κίνας, ενώ παραπέμπει και σε εκτίμηση της Goldman Sachs σύμφωνα με την οποία το κινεζικό νόμισμα υπολείπεται της πραγματικής του αξίας κατά περίπου 20%. Στο ίδιο πλαίσιο υπενθυμίζεται το μεγάλο εμπορικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Κίνας, περίπου 1 δισ. ευρώ ημερησίως, το οποίο αποτελεί διαχρονική πηγή προβληματισμού στις Βρυξέλλες.

Η αναφορά στο πρόσωπο του Κυριάκου Πιερρακάκη ακολουθεί τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico με την ιδιότητα του προέδρου του Eurogroup, στην οποία παρουσίασε την πρότασή του για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού δημοπρασιών φάσματος συχνοτήτων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρωτοβουλία θα μπορούσε να ενισχύσει την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών, να προσελκύσει επενδύσεις και να δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων για την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Πηγή: skai.gr

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