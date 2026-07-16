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Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο της Πύλου - 112 για ετοιμότητα

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 17 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη

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Πυροσβεστική

Πυρκαγιά σε Αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορος Παπαφλέσσα ξέσπασε λίγο μετά τις 16:30.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, προκειμένου να έτοιμοι για απομάκρυνση, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο.

Η τελευταία ανακοίνωση της Πυροσβεστικής: 

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα,16 Ιουλίου 2026 σε αγροτοδασική έκταση στο Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου -Νέστορος στη Μεσσηνία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 16:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και  17 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη 

Υποστήριξη στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες του δήμου Πυλου -Νέστορος 

Στις 16:40 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Βλαχόπουλο Μεσσηνίας

Στο σημείο μεταβαίνει το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας 
 προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πυρκαγιά Πύλος Φωτιά
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