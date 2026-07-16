Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Κίεβο απέρριψε ως «αβάσιμες» τις κατηγορίες της Μόσχας περί ουκρανικής ευθύνης για την επίθεση που σκότωσε τον αρχιμηχανικό του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια υπό ρωσικό έλεγχο.

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι δεν υπάρχουν ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις της ρωσικής εκδοχής και κατηγορεί τη Ρωσία για εκφοβισμό της διεθνούς κοινότητας με την απειλή πυρηνικού ατυχήματος.

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, καταδίκασε την επίθεση ως «απαράδεκτη» και απηύθυνε έκκληση για άμεσο τερματισμό κάθε επίθεσης κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, επισημαίνοντας τον κίνδυνο για την πυρηνική ασφάλεια.

Το Κίεβο απέρριψε σήμερα ως «αβάσιμες» τις κατηγορίες της Μόσχας περί ουκρανικής εμπλοκής στην επίθεση που στοίχισε τη ζωή στον αρχιμηχανικό του υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια.

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε ότι «δεν υπάρχει επιβεβαίωση της ρωσικής εκδοχής από ανεξάρτητες πηγές» και «πληροφορίες από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής δεν μπορεί να θεωρηθούν αξιόπιστες». Συμπληρώνει πως η Ρωσία επιχειρεί να εκφοβίσει τη διεθνή κοινότητα με την απειλή πυρηνικού ατυχήματος.

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) καταδίκασε την επίθεση, που η Ρωσία αποδίδει στην Ουκρανία. Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι έκανε λόγο για «απαράδεκτη επίθεση κατά του πυρηνικού σταθμού και της διοίκησής του» και για «σοβαρή απειλή για την πυρηνική ασφάλεια», απευθύνοντας εκ νέου έκκληση για άμεσο τερματισμό όλων των επιθέσεων εναντίον ή πλησίον πυρηνικών εγκαταστάσεων και του προσωπικού τους».

Χθες Τετάρτη, ο επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας Rosatom Αλεξέι Λιχατσόφ ανακοίνωσε πως ουκρανικό drone έπληξε υπηρεσιακό αυτοκίνητο μεταξύ του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια και της πόλης Ενερχοντάρ, προκαλώντας τον θάνατο του αρχιμηχανικού Αλεξάντρ Γιάκοβλεφ και ενός οδηγού.

Την Παρασκευή, το Κρεμλίνο είχε κατηγορήσει το Κίεβο για κλιμάκωση των «τρομοκρατικών» ενεργειών εναντίον του πυρηνικού σταθμού, τον οποίο οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον Μάρτιο του 2022, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

Tρεις νεκροί

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικού βομβαρδισμού στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φέντοροφ.

Όπως αναφέρει ο Φέντοροφ στην πλατφόρμα Telegram, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν συνοικία της πόλης με τρεις κατευθυνόμενες βόμβες, καταστρέφοντας αρκετά σπίτια. Κοινοποίησε μάλιστα φωτογραφίες που δείχνουν φλεγόμενα κτίρια και σωστικά συνεργεία να επιχειρούν στα ερείπια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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