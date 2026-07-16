AKTOR: Νέα αναπτυξιακή τροχιά με επίκεντρο κατασκευές, ενέργεια και παραχωρήσεις – Το σχέδιο Εξάρχου έως το 2030

«Η AKTOR της επόμενης χρονιάς δεν θα θυμίζει σε τίποτα το παρελθόν». Tο στίγμα της νέας στρατηγικής του Ομίλου AKTOR έδωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Αλέξανδρος Εξάρχου, κατά την τοποθέτησή του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία που θα παρουσιαστεί στους μετόχους την επόμενη χρονιά θα αποτελεί έναν εντελώς διαφορετικό επιχειρηματικό οργανισμό από την ιστορική Intrakat και την παλαιά AKTOR.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο φιλοδοξεί να μετασχηματίσει τον όμιλο σε έναν ισχυρό περιφερειακό παίκτη με διαφοροποιημένες πηγές εσόδων και αυξημένη ανθεκτικότητα.

Τέσσερις πυλώνες ανάπτυξης με αιχμή τις κατασκευές

Η αναπτυξιακή στρατηγική του Ομίλου βασίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

Κατασκευές

Παραχωρήσεις

LNG

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Ο κ. Εξάρχου ξεκαθάρισε, δε, ότι οι κατασκευές και οι παραχωρήσεις παραμένουν ο βασικός κορμός της δραστηριότητας και της κερδοφορίας του Ομίλου, ενώ οι ενεργειακές επενδύσεις θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά, δημιουργώντας σταθερές ταμειακές ροές που δεν θα εξαρτώνται αποκλειστικά από τον κατασκευαστικό κύκλο.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν όμιλο που θα έχει ως βάση την κατασκευή, χωρίς να μειώνουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι δραστηριότητες στο LNG και στις ΑΠΕ θα προσφέρουν πρόσθετη ασφάλεια στα έσοδα, αξιοποιώντας παράλληλα τις συνέργειες με τον κατασκευαστικό τομέα», σημείωσε.

Ισχυρότερη οικονομική βάση

Η διοίκηση παρουσίασε και τη σημαντική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου τα τελευταία χρόνια.

Σήμερα η AKTOR διαθέτει ανεκτέλεστο έργων ύψους 5 δισ. ευρώ, EBITDA 207 εκατ. ευρώ, κύκλο εργασιών 1,2 δισ. ευρώ, χρηματιστηριακή αξία περίπου 800 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο τζίρος αυξήθηκε κατά 11%, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 47%, επιβεβαιώνοντας – σύμφωνα με τη διοίκηση – ότι ο μετασχηματισμός έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα.

Motor Oil: Στρατηγική συμμαχία για παραχωρήσεις και LNG

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέδωσε ο κ. Εξάρχου στη συνεργασία με τη Motor Oil, χαρακτηρίζοντάς την καταλυτική για την επόμενη ημέρα του Ομίλου.

FSRU "Διώρυγα Gas": Επένδυση στρατηγικής σημασίας

Κεντρικό ρόλο στον ενεργειακό σχεδιασμό κατέχει το FSRU «Διώρυγα Gas», το οποίο αναπτύσσεται από κοινού με τη Motor Oil.

Όπως ανέφερε ο κ. Εξάρχου, το σημαντικότερο στοιχείο της συνεργασίας δεν είναι μόνο η μετοχική συμφωνία αλλά η κοινή βούληση των δύο ομίλων να υλοποιήσουν το έργο.

ΑΠΕ: Στόχος 1 GW και καθετοποιημένη πλατφόρμα

Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ο επενδυτικός κύκλος εισέρχεται σε νέα φάση επιτάχυνσης.

Ο στόχος είναι 550 MW εγκατεστημένης ισχύος έως το τέλος του 2026, 1 GW σε λειτουργία μέχρι το τέλος του 2027 με έμφαση από δω και μπρος στα αιολικά.

Παράλληλα, η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά δύο έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στη Βουλγαρία, ενώ εξετάζονται νέες εξαγορές φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων.

Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε ότι στρατηγική επιλογή αποτελεί η δημιουργία μιας πλήρως καθετοποιημένης πλατφόρμας ΑΠΕ, συνδυάζοντας παραγωγή, αποθήκευση και διαχείριση ενέργειας.

ΑΜΚ: Στόχος η διεύρυνση της μετοχικής βάσης

Αναφερόμενος στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ, ο επικεφαλής της AKTOR δήλωσε ότι υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η έκδοση θα υπερκαλυφθεί.

1,5 δισ. ευρώ νέων κεφαλαίων και έμφαση στη χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα

Ο κ. Εξάρχου επισήμανε ακόμη ότι, μετά και την ολοκλήρωση της νέας αύξησης κεφαλαίου, τα συνολικά νέα κεφάλαια που θα έχουν εισρεύσει στον Όμιλο τα τελευταία χρόνια θα προσεγγίσουν το 1,5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα για τη σημασία της ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης και του ελεγχόμενου δανεισμού.

Όπως σημείωσε, η εμπειρία της οικονομικής κρίσης απέδειξε ότι η χρηματοοικονομική υγεία αποτελεί προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την επανάληψη υπερβολικού δανεισμού στο μέλλον.

Στόχος ένας ισχυρός περιφερειακός ενεργειακός και κατασκευαστικός όμιλος

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο επικεφαλής της AKTOR περιέγραψε το όραμα δημιουργίας ενός ισχυρού επιχειρηματικού ομίλου με παρουσία στις χώρες του κάθετου διαδρόμου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου οι κατασκευές, οι παραχωρήσεις και η ενέργεια θα λειτουργούν συμπληρωματικά.

Μετά το 2030, όταν θα αρχίσουν να αποδίδουν οι μεγάλες επενδύσεις στο LNG και στις ΑΠΕ, η διοίκηση εκτιμά ότι ο Όμιλος θα διαθέτει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία για νέες καινοτόμες επενδύσεις και περαιτέρω διεθνή ανάπτυξη.

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