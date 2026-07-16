Ρωσία- Ουκρανία αντάλλαξαν σορούς στρατιωτών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ρωσία παρέλαβε 31 σορούς νεκρών στρατιωτών από την Ουκρανία και παρέδωσε 501 σορούς Ουκρανών, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα της Ρωσίας.

Οι ανταλλαγές σορών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας πραγματοποιούνται τακτικά κατά τη διάρκεια του πολέμου που πλησιάζει τα 4,5 χρόνια.

Η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποίησαν σήμερα ανταλλαγή σορών νεκρών στρατιωτών, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας, με τη Μόσχα να παραλαμβάνει 31 σορούς και να παραδίδει τις σορούς 501 Ουκρανών.

Οι δύο χώρες έχουν πραγματοποιήσει τακτικά παρόμοιες ανταλλαγές καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος πλησιάζει πλέον τα 4,5 χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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