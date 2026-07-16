Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ελλάδα αναδεικνύεται ως στρατηγικός ενεργειακός κόμβος για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, μέσω κρίσιμων υποδομών όπως ο τερματικός σταθμός LNG Ρεβυθούσας, η πλωτή μονάδα στην Αλεξανδρούπολη και ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB).

Η ενεργειακή πολιτική θεωρείται βασικό εργαλείο γεωπολιτικής και οικονομικής στρατηγικής, με την Ελλάδα να λειτουργεί ως πύλη εισόδου και διαμετακόμισης ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή.

Η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ στην εισαγωγή αμερικανικού LNG και οι επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές ενισχύουν τη θέση της χώρας, ενώ σημαντική είναι και η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και την αποθήκευση ενέργειας.

Την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου για τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη ανέδειξαν οι εργασίες του δεύτερου μέρους του Energy Corridors Summit 2026, που πραγματοποιείται στην Αθήνα, έχοντας στο επίκεντρο τις γεωοικονομικές εξελίξεις, τις νέες ενεργειακές διαδρομές και τις τεχνολογίες που αναμένεται να διαμορφώσουν το ενεργειακό μείγμα των επόμενων δεκαετιών.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κατά την παρέμβασή του υποστήριξε ότι η ενεργειακή πολιτική αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο γεωπολιτικής και οικονομικής στρατηγικής, τονίζοντας ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε έναν αξιόπιστο ενεργειακό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή. Όπως ανέφερε, οι επενδύσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, όπως ο τερματικός σταθμός LNG της Ρεβυθούσας, η πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG στην Αλεξανδρούπολη και ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB), ενισχύουν τη διαφοροποίηση των πηγών και των οδεύσεων εφοδιασμού, καθιστώντας τη χώρα πύλη εισόδου και διαμετακόμισης ενέργειας προς τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη. Ο κ.Θεοχάρης σημείωσε ακόμη ότι η συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσω των εισαγωγών αμερικανικού LNG και των επενδύσεων σε στρατηγικές ενεργειακές υποδομές, ενώ αναφέρθηκε στη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις και οι υποδομές αποθήκευσης ενέργειας αποτελούν βασικούς άξονες της επόμενης φάσης της ενεργειακής μετάβασης.

Στο επίκεντρο οι νέοι ενεργειακοί διάδρομοι

Στις γεωπολιτικές ισορροπίες της διεθνούς αγοράς πετρελαίου αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της UPoilTankers & Trading, Θεόδωρος Χουλιάρας, παρουσιάζοντας στοιχεία σύμφωνα με τα οποία περίπου το 66% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία και το Ιράν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο μεγαλύτερος παραγωγός και καταναλωτής πετρελαίου παγκοσμίως. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική γεωοικονομική ευκαιρία, καθώς οι επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές την έχουν ήδη καταστήσει σημαντικό παράγοντα στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής. Πρόσθεσε ότι η χώρα μπορεί να αποτελέσει το δυτικό άκρο του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης (IMEC), εξέλιξη που, όπως είπε, θα ενισχύσει περαιτέρω τον στρατηγικό της ρόλο.

Στις προοπτικές της πυρηνικής ενέργειας αναφέρθηκε ο συνιδρυτής της Athlos Energy, Δρ. Διονύσης Χιόνης, επισημαίνοντας ότι στην Ευρώπη λειτουργούν περισσότεροι από 160 πυρηνικοί αντιδραστήρες και διεθνώς περισσότεροι από 440, ενώ αρκετές χώρες επενδύουν εκ νέου στην τεχνολογία. Όπως ανέφερε, παρά το υψηλό αρχικό κόστος κατασκευής, οι πυρηνικές μονάδες χαρακτηρίζονται από χαμηλό λειτουργικό κόστος και μπορούν να συμβάλουν στη σταθερή ηλεκτροπαραγωγή, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, τις αυξανόμενες ανάγκες των κέντρων δεδομένων. Παρουσίασε επίσης μελέτη της Athlos Energy για πιθανές περιοχές εγκατάστασης πυρηνικών αντιδραστήρων στην Ελλάδα, καθώς και στοιχεία έρευνας κοινής γνώμης που, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνουν σταδιακή αύξηση της αποδοχής της πυρηνικής ενέργειας.

Ο γενικός διευθυντής της ENOIA, Δρ. Βασίλης Δεληγιάννης, υπογράμμισε ότι το υδρογόνο αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι υφιστάμενες υποδομές LNG απαιτούν εκτεταμένες τεχνικές προσαρμογές προκειμένου να υποστηρίξουν τη διαχείριση υδρογόνου. Σημείωσε ακόμη ότι, παρά την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, το LNG εξακολουθεί να αποτελεί αναγκαίο καύσιμο για την κάλυψη των σημερινών ενεργειακών αναγκών.

Υδρογόνο και βιομεθάνιο στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης

Οι προοπτικές ανάπτυξης του υδρογόνου και του βιομεθανίου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης με θέμα «Green Corridors», με τους συμμετέχοντες να επισημαίνουν την ανάγκη συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη των απαιτούμενων υποδομών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Hydrogen, Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος, ανέφερε ότι το πράσινο υδρογόνο μπορεί να αξιοποιηθεί ως μέσο αποθήκευσης της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Όπως είπε, περίπου 2,2 TWh πράσινης ενέργειας απορρίφθηκαν το προηγούμενο έτος, ενώ για το τρέχον έτος η αντίστοιχη ποσότητα εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις 3 TWh. Αναφέρθηκε επίσης στον σχεδιασμό ανάπτυξης σχετικών υποδομών, μεταξύ των οποίων μονάδα στο Αμύνταιο της Φλώρινας.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ECO HELLAS, Ελένη Μπαϊράμη, τόνισε ότι η πιστοποίηση του βιομεθανίου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εξαγωγική αξιοποίησή του, επισημαίνοντας ότι ο Κάθετος Διάδρομος μπορεί να αποτελέσει σημαντική υποδομή μεταφοράς προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Ο διευθυντής Ερευνών του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ, Δρ. Παναγιώτης Γραμμελής, υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της οικονομίας του υδρογόνου προϋποθέτει ολοκληρωμένο σχεδιασμό ως προς την παραγωγή, τη χωροθέτηση και την αποθήκευση, σημειώνοντας ότι η υλοποίηση των πρώτων έργων θα αποτελέσει καθοριστικό βήμα για την ωρίμανση της τεχνολογίας στην ελληνική αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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