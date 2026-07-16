Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ρωσία πραγματοποίησε 23 επιθέσεις στα ουκρανικά λιμάνια τον Ιούλιο.

Υπήρξαν 17 επιθέσεις σε μη εμπορικά πλοία τις πρώτες δύο εβδομάδες του Ιουλίου.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν μερική διακοπή στην αποστολή σιτηρών και σχεδόν πλήρη αναστολή των αγορών σιτηρών στους λιμενικούς τερματικούς σταθμούς.

Η Ρωσία έπληξε τον Ιούλιο 23 φορές τα ουκρανικά λιμάνια και πραγματοποίησε 17 επιθέσεις σε μη εμπορικά πλοία τις πρώτες δύο εβδομάδες του Ιουλίου, ανακοίνωσαν οι λιμενικές αρχές της Ουκρανίας.

Οι επιθέσεις έχουν οδηγήσει σε μερική διακοπή των αποστολών σιτηρών και σε σχεδόν πλήρη αναστολή των αγορών σιτηρών στους λιμενικούς τερματικούς σταθμούς, σύμφωνα με επενδυτές και αναλυτές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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