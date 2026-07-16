Τις δραματικές στιγμές που βίωσαν οι εγκλωβισμένοι στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου τη στιγμή της φονικής επίθεσης κατά τη διάρκεια των γενικευμένων επεισοδίων της 5ης Μαΐου του 2010, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας του κτιρίου.

Το βίντεο ντοκουμέντο βγήκε στη δημοσιότητα με αφορμή τις τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις και τη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται με την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας.

Δείτε το βίντεο:

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Στο βίντεο αποτυπώνεται ο πανικός και η αγωνία των εγκλωβισμένων, καθώς έχει ξεκινήσει η επίθεση και λαμβάνουν χώρα τα επεισόδια στους δρόμους της Αθήνας.

Μόλις πέφτει η τζαμαρία, οι εγκλωβισμένοι στο υποκατάστημα τρέχουν προς το εσωτερικό για να σωθούν, την ίδια στιγμή που πέφτει η πρώτη μολότοφ μέσα στον θάλαμο...

Αυτό που ακολουθεί είναι η τραγωδία...

Πηγή: skai.gr

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