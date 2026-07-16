Πρότυπο για τη Γερμανία τα φινλανδικά καταφύγια

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ επισημαίνει τη Φινλανδία ως πρότυπο στην πολιτική προστασία, μετά την επίσκεψή του σε φινλανδικές εγκαταστάσεις πολιτικής προστασίας στο Ελσίνκι.

Η Φινλανδία διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο καταφυγίων και έχει ενισχύσει την προετοιμασία των πολιτών της μετά την ένταξή της στο ΝΑΤΟ το 2023, λόγω της μεγάλης χερσαίας συνοριακής γραμμής με τη Ρωσία.

Ο Βάντεφουλ καλεί σε ριζική αλλαγή της σκέψης για την πολιτική προστασία στη Γερμανία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη νέων προσεγγίσεων εν όψει της αυξανόμενης ρωσικής απειλής.

Η Φινλανδία διαθέτει εντυπωσιακό δίκτυο καταφυγίων. Ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ παραδέχεται ότι η σκανδιναβική χώρα είναι πρότυπο στην πολιτική προστασία.Η Φινλανδία θεωρείται εδώ και χρόνια υπόδειγμα στην πολιτική προστασία και την προετοιμασία των πολιτών απέναντι σε κρίσεις και έκτακτες καταστάσεις. Μετά την ένταξή της στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2023, η χώρα των περίπου 5,7 εκατομμυρίων κατοίκων διαθέτει τη μεγαλύτερη χερσαία συνοριακή γραμμή της Συμμαχίας με τη Ρωσία, γεγονός που έχει ενισχύσει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων εταίρων για το αμυντικό μοντέλο που εφαρμόζει.



Κατά την επίσκεψή του στο Ελσίνκι, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, ζήτησε νέες προσεγγίσεις στον σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας στη Γερμανία, επικαλούμενος την αυξανόμενη απειλή που προέρχεται από τη Ρωσία.

Πηγή: Deutsche Welle

«Πιστεύω ότι πρέπει απλώς να αλλάξουμε εντελώς τρόπο σκέψης», δήλωσε ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός κατά την επίσκεψή του σε μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις πολιτικής προστασίας της φινλανδικής πρωτεύουσας, απαντώντας σε ερώτηση για το τι θα ήθελε να μεταφέρει ως εμπειρία στη Γερμανία.Ελσίνκι: Καταφύγια για 900.000 άτομαΤο Ελσίνκι, μια πόλη περίπου 700.000 κατοίκων, διαθέτει καταφύγια που μπορούν να φιλοξενήσουν περίπου 900.000 ανθρώπους. Τα περισσότερα βρίσκονται κάτω από ιδιωτικά κτήρια και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του αστικού σχεδιασμού.Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μεγάλη υπόγεια εγκατάσταση στην περιοχή Μέριχακα. Σε περίπτωση κρίσης μπορεί να προσφέρει προστασία σε έως και 6.000 ανθρώπους απέναντι ακόμα και σε πυρηνικές ή χημικές απειλές. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε το 2003 και βρίσκεται περίπου 20 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.Σε καιρό ειρήνης, ο χώρος αξιοποιείται από ιδιωτικούς φορείς ως αθλητικό κέντρο, χώρος ψυχαγωγίας και πάρκινγκ, ώστε να παραμένει λειτουργικός και οικονομικά βιώσιμος.Βάντεφουλ: Επιτάχυνση των διαδικασιώνΟ Γιόχαν Βάντεφουλ, τον οποίο συνόδευε η Φινλανδή ομόλογός του Ελίνα Βάλτονεν, σημείωσε ότι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022 συζητείται στη Γερμανία η δημιουργία αντίστοιχων εγκαταστάσεων. Ωστόσο, διερωτήθηκε κατά πόσο έχουν υπάρξει ουσιαστικά αποτελέσματα.«Έχουμε πετύχει άραγε κάτι;», αναρωτήθηκε ρητορικά, τονίζοντας ότι απαιτείται πλέον σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών, αλλά και διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο κατασκευής τέτοιων υποδομών.Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης δεν έλειψαν και οι πολιτικές αιχμές. Αναφερόμενος στο μπλακ άουτ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης που σημειώθηκε στο Βερολίνο τον Ιανουάριο, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών ρώτησε αν είναι εφικτό να παίξει κανείς τένις μέσα στη φινλανδική εγκατάσταση, χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τον δήμαρχο του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ.1.300 χλμ. φινλανδορωσικών συνόρωνΟ Βέγκνερ είχε δεχθεί έντονη κριτική μετά την εμπρηστική επίθεση στις υποδομές ηλεκτροδότησης της πόλης στις 3 Ιανουαρίου, καθώς είχε αποκρύψει ότι κατά την πρώτη ημέρα της πρωτοφανούς κρίσης είχε παίξει τένις επί μία ώρα με τη σύντροφό του.Μετά την επίσκεψη στην εγκατάσταση πολιτικής προστασίας, ο Γιόχαν Βάντεφουλ και η Ελίνα Βάλτονεν επρόκειτο να μεταβούν στο Βάαλιμαα, το κλειστό σήμερα συνοριακό πέρασμα μεταξύ Φινλανδίας και Ρωσίας, περίπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά του Ελσίνκι.Πριν από το κλείσιμό του, το συγκεκριμένο σημείο αποτελούσε το πιο πολυσύχναστο πέρασμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας, με έως και τρία εκατομμύρια διελεύσεις ετησίως.Η κατάσταση ασφαλείας στα περισσότερα από 1.300 χιλιόμετρα των φινλανδορωσικών συνόρων θεωρείται τεταμένη από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.Πηγή: dpa

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