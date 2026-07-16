Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το ιρανικό νησί Κεσμ, κοντά στο Στενό του Ορμούζ, δέχθηκε αμερικανικά πλήγματα περίπου στις 18.00 τοπική ώρα.

Οι επιθέσεις περιλάμβαναν πυραυλικές προσβολές σε πολλές περιοχές της ζώνης του νησιού.

Οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν από το κυβερνείο της επαρχίας Χορμουζγκάν και μεταδόθηκαν από τα πρακτορεία Fars, Tasnim και Mehr.

Το ιρανικό νησί Κεσμ, κοντά στο Στενό του Ορμούζ, έγινε στόχος αμερικανικών πληγμάτων, μετέδωσε το πρακτορείο Fars επικαλούμενο τις τοπικές αρχές, εν μέσω των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Γύρω στις 18.00, τοπική ώρα, «πολλές περιοχές της ζώνης του νησιού Κεσμ χτυπήθηκαν από αμερικανικούς πυραύλους», ανέφερε το κυβερνείο της επαρχίας Χορμουζγκάν.

Παρόμοιες πληροφορίες μετέδωσαν και τα πρακτορεία Tasnim και Mehr.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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