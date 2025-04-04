Στα χρηματιστήρια της Ασίας-Ειρηνικού πέρασε η σκυτάλη της πτώσης που πυροδότησαν οι σαρωτικοί δασμοί τους οποίους επέβαλλε προχθές ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, μεγάλους και μικρούς, συμμάχους και «εχθρούς», εντείνοντας τους φόβους για ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας.

Το χρηματιστήριο στο Τόκιο ξεκίνησε με πτώση 1,9%, η οποία εντάθηκε στη συνέχεια, με τον δείκτη Nikkei να «βυθίζεται» αυτήν την ώρα κατά 3,7%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημειώνει πτώση 2,7%.

Στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας ο δείκτης Kospi άνοιξε με πτώση 1,5%, διευρύνοντας τις απώλειές του στη συνέχεια, με αποτέλεσμα να υποχωρεί πλέον κατά 1,8%, ενώ ο δείκτης της μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχωρεί κατά 0,88%, χάνοντας τα κέρδη που κατέγραφε μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρας για την οριστική καθαίρεση του προέδρου Γιουν Σοκ-γελ.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 κατρακυλά 2,30% χαμηλότερα.

Υπενθυμίζεται ότι εχθές, οι βασικοί δείκτες της Wall Street καταβαραθρώθηκαν, με τους S&P 500 και Nasdaq να καταγράφουν μάλιστα τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση τους από τον Ιούνιο και τον Μάρτιο του 2020, αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατρακύλησε κατά 1.680 μονάδες ή σχεδόν 4% χαμηλότερα και τερμάτισε τη συνεδρίαση στις 40.545 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 «βυθίστηκε» κατά 4,84%, στις 5.396 μονάδες, εξανεμίζοντας κεφαλαιοποίηση ύψους 2 τρισ. δολαρίων, με τον δείκτη μάλιστα να εισέρχεται σε περιοχή διόρθωσης.

Το ισχυρότερο πλήγμα δέχθηκε ο τεχνοβαρής δείκτης Nasdaq, που σημείωσε «βουτιά» σχεδόν 6% και έκλεισε στις 16.550 μονάδες, παρασυρόμενος από την ισχυρή «βουτιά» μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι ο τίτλος της Apple κατέγραψε απώλειες άνω του 9%, η μετοχή της Nvidia έχασε σχεδόν 8%, ενώ ο τίτλος της Tesla έκλεισε με απώλειες 5,5%. Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν επίσης η Nike κατά 14,4% και η Gap κατά 20,4%.

Στο βαθύ κόκκινο έκλεισε και ο δείκτης της μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000, που ολοκλήρωσε την ημέρα 6,55% χαμηλότερα, στις 1.911 μονάδες, διευρύνοντας τις απώλειές του από το ιστορικό υψηλό του 2021 στο 20%, εισερχόμενος σε bear market.

Πηγή: skai.gr

