Της Andrea Felsted*

Ούτε καν ο Γάλλος μεγιστάνας, Μπερνάρ Αρνό δεν μπόρεσε να σώσει την ευρωπαϊκή πολυτέλεια από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εισήγαγε την Τετάρτη αυξημένες εισφορές σε ευρωπαϊκά και ελβετικά προϊόντα, μια απόφαση που αναμένεται να βλάψει τις εξαγωγές τσαντών Louis Vuitton και ρολογιών Rolex, ανεβάζονταν πιθανότατα την τιμή τους ακόμα περισσότερο για τους αγοραστές των ΗΠΑ.

Αλλά για την ευρύτερη βιομηχανία της μόδας και του λιανικού εμπορίου, το πιο επιζήμιο στοιχείο της «Ημέρας της Απελευθέρωσης» θα είναι οι μεγάλοι δασμοί που επιβάλλονται στο Βιετνάμ, το Μπαγκλαντές, την Καμπότζη και την Ινδονησία, όπου πολλές εταιρείες ένδυσης, επίπλων και υποδημάτων έχουν μετατοπίσει την παραγωγή τους. Αυτό θα πλήξει ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών καθώς οι εταιρείες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού παλεύουν με τις επιπτώσεις.

Παρόλο που ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της LVMH παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του Τραμπ τον περασμένο Ιανουάριο, αυτό δεν εμπόδισε τον αμερικανό πρόεδρο να επιβάλει δασμούς 20% στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 31% από την Ελβετία.

Οι εταιρείες πολυτελών ειδών όμως είναι πολύ καλύτερες από όλους τους άλλους λιανοπωλητές και αυτό διότι αρχικά, έχουν πολύ μεγαλύτερα κέρδη, δίνοντάς τους ένα μεγαλύτερο μαξιλάρι για να απορροφήσουν υψηλότερα κόστη και επίσης, απευθύνονται σε πλουσιότερους πελάτες, οι οποίοι είναι πιο ικανοί να απορροφήσουν τις αυξήσεις των τιμών. Η LVMH είναι ηγέτης στην Αμερική αφού τσάντες και δερμάτινα είδη κατασκευάζονται στο Τέξας και την Καλιφόρνια. Ωστόσο, η μεγάλη τεχνογνωσία στη μόδα και τα δερμάτινα είδη παραμένει στην Ευρώπη: Είναι δύσκολο να δεις μια τσάντα Hermes Birkin να φέρει την ετικέτα "Made in America". Αλλά ακόμη και οι γίγαντες του κλάδου δεν θα έχουν αρκετό χρόνο και έτσι θα μεταφέρουν τον πληθωρισμό στους πελάτες. Ήδη έχουν αυξήσει δραματικά τις τιμές τα τελευταία πέντε χρόνια, αποξενώνοντας πολλούς αγοραστές. Η μέση τιμή των εμβληματικών προϊόντων έχει αυξηθεί κατά 54% από το 2019, σύμφωνα με αναλυτές της HSBC Holdings Plc.

Ακόμα κι έτσι όμως, η κατάσταση των μεγαθηρίων φαίνεται διαχειρίσιμη σε σύγκριση με τους πωλητές ρούχων και αθλητικών ειδών μαζικής αγοράς, οι οποίοι σύντομα θα αισθανθούν τις επιπτώσεις των υψηλότερων δασμών στις ασιατικές χώρες.

Η αρχική αύξηση κατά 10% του Τραμπ στους κινεζικούς δασμούς τον Φεβρουάριο ήταν πολύ μικρότερη από ό,τι αναμενόταν. Η εισφορά έχει πλέον αυξηθεί, με ένα επιπλέον 10% που επιβλήθηκε τον Μάρτιο και την Τετάρτη με ένα ακόμα 34%, φέρνοντας την Κίνα πιο κοντά στο 60% με το οποίο απειλούσε ο πρόεδρος πέρυσι.

Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι βέβαιο ότι θα είναι οι δασμοί που επιβάλλονται σε άλλες κατασκευαστικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων 46% στο Βιετνάμ, 49% στην Καμπότζη και 37% στο Μπαγκλαντές.

Καθώς οι εταιρείες έχουν μειώσει την εξάρτησή τους από την Κίνα, λόγω του αυξανόμενου κόστους παραγωγής και των τρωτών σημείων στην αλυσίδα εφοδιασμού, έχουν μετακομίσει σε άλλα έθνη, ιδιαίτερα στο Βιετνάμ. Από το 2010, το ποσοστό των εισαγωγών ενδυμάτων στις ΗΠΑ από την Κίνα έχει σχεδόν μειωθεί στο μισό, στο 21%, ενώ το ποσοστό από το Βιετνάμ έχει υπερδιπλασιαστεί στο 19%, σύμφωνα με αναλυτές της Bank of America Corp.

Η παραγωγή υποδημάτων εξαρτάται σημαντικά από το Βιετνάμ. Το Βιετνάμ αντιπροσωπεύει το 50% της παραγωγής υποδημάτων της Nike, έναντι 37% το 2010, σύμφωνα με αναλυτές της Bernstein. Η Adidas προμηθεύεται το 39% των παπουτσιών της από τη χώρα, λέει η Bernstein. Δεν είναι οι μόνες όμως εταιρείες. Το Βιετνάμ αντιπροσωπεύει το 40% των προϊόντων της Lululemon Athletica Inc., σύμφωνα με την Bernstein, ενώ η αναλύτρια της Bloomberg Intelligence, Mary Ross Gilbert επισημαίνει ότι η χώρα αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού για άλλες εταιρείες, όπως η Abercrombie & Fitch, η Gap και η Victoria'a Secret.

Οι λιανοπωλητές μπορεί να έχουν κάποιους μοχλούς έκτακτης ανάγκης για να τραβήξουν. Το να ζητήσουμε από τους προμηθευτές να επωμιστούν μέρος του βάρους θα είναι το πρώτο λιμάνι. Αλλά αυτές οι προσπάθειες έχουν μέχρι στιγμής αντιμετωπιστεί με ανάμεικτη ανταπόκριση. Τον περασμένο μήνα, οι κινεζικές αρχές κάλεσαν στελέχη της Walmart Inc. μετά από αναφορές ότι είχαν ζητήσει από τους προμηθευτές να αναλάβουν το κόστος. Τα τοπικά νομίσματα ενδέχεται επίσης να «λυγίσουν» στο πλαίσιο του νέου εμπορικού καθεστώτος. Αν και τα εργοστάσια πληρώνονται σε δολάρια, η κοστολόγηση γίνεται σε τοπικά νόμισμα. Οι εταιρείες μπορούν επίσης να ανακατασκευάσουν προϊόντα για να τα κάνουν φθηνότερα - σκεφτείτε παντελόνια γιόγκα χωρίς τσέπη για το τηλέφωνό σας - αλλά αυτό θα πάρει λίγο χρόνο και πιθανότατα δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά.

Η σαρωτική φύση του εμπορικού πολέμου του Τραμπ σημαίνει ότι θα είναι αδύνατο να αντισταθμιστεί όλη αυτή η ταλαιπωρία. Οι έμποροι λιανικής θα πρέπει είτε να «χτυπήσουν» τα κέρδη τους είτε να μετακυλήσουν το κόστος τους στους πελάτες. Το τελευταίο δεν θα είναι εύκολο. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις ΗΠΑ έχει ήδη ραγίσει και οι αυξήσεις τιμών σε ένα ευρύ φάσμα αγαθών θα συμπιέσει περαιτέρω την καταναλωτική τους δύναμη. Οι περισσότερες εταιρείες δεν έχουν εξηγήσει τον αντίκτυπο των τιμολογίων μέχρι στιγμής. Δεδομένου ότι η πίεση έχει ενταθεί, τώρα πρέπει να το κάνουν - γρήγορα.

Ενδέχεται να υπάρχει ακόμη περιθώριο διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση Τραμπ για εξαιρέσεις. Οι εταιρείες πολυτελών ειδών φαίνεται να έχει μια καλύτερη θέση εδώ, έχοντας στο πλευρό της τον Αρνό. Αλλά αποτελεί μια πιο ζοφερή εικόνα για το υπόλοιπο λιανικό εμπόριο. Ίσως ο Gary Friedman, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας λιανικής πώλησης επίπλων Restoration Hardware Holdings, συνόψισε καλύτερα τα δεινά του κλάδου απλά με ένα..."“Oh"

* Η Andrea Felsted είναι αρθρογράφος του Bloomberg Opinion που καλύπτει τα καταναλωτικά αγαθά και τη βιομηχανία λιανικής. Προηγουμένως, ήταν δημοσιογράφος των Financial Times

Πηγή: skai.gr

