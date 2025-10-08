Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σιταριού στο Σικάγο σημειώνουν πτώση για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση την Τετάρτη, πλησιάζοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, καθώς η ενίσχυση του δολαρίου και οι προσδοκίες για αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς συγκρατεί τις τιμές.

Το καλαμπόκι σημείωσε μικρή πτώση και η σόγια σημείωσε μικρή άνοδο, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την πρόοδο της συγκομιδής στις ΗΠΑ, ενώ αναμένουν λεπτομέρειες σχετικά με την αμερικανική αγροτική ενίσχυση που αναμένεται να ανακοινωθεί αυτή την εβδομάδα ως απάντηση στη διακοπή των κινεζικών εισαγωγών αμερικανικής σόγιας.

Αφού οι χαμηλότερες από το συνηθισμένο ρωσικές εξαγωγές στήριξαν την έντονη έναρξη της εξαγωγικής περιόδου των ΗΠΑ, τα σημάδια ότι η Ρωσία επιταχύνει τις αποστολές σιταριού έχουν μετριάσει το κλίμα στις εξαγωγές, σημειώνει το Reuters.

Η εταιρεία συμβούλων Sovecon αύξησε την εκτίμησή της για τις εξαγωγές σιταριού της Ρωσίας τον Σεπτέμβριο κατά 0,3 εκατομμύρια μετρικούς τόνους σε 4,6 εκατομμύρια τόνους και προέβλεψε αποστολές 5 εκατομμυρίων τόνων τον Οκτώβριο.

Επιπλέον, μετά την υψηλή παραγωγή στο βόρειο ημισφαίριο, οι επικείμενες συγκομιδές στους εξαγωγείς του νότιου ημισφαιρίου, την Αργεντινή και την Αυστραλία, φαίνονται τώρα καλύτερες από ό,τι αναμενόταν αρχικά, δήλωσε ο Dennis Voznesenski, αναλυτής της Commonwealth Bank στο Σίδνεϊ.

Οι βροχοπτώσεις σε ξηρές περιοχές της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας και του μεσοδυτικού τμήματος των ΗΠΑ έχουν επίσης βελτιώσει τις προοπτικές για τη συγκομιδή του επόμενου έτους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.