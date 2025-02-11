Του Βαγγέλη Δουράκη

Φθηνά κεφάλαια κίνησης ως και 500.000 ευρώ και χρηματοδότηση για επενδύσεις μέχρι του ποσού των 6 εκατ. ευρώ, μπορούν να διεκδικήσουν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Ο νέος κύκλος δανείων με επιδοτούμενα επιτόκια μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ «άνοιξε» και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας KYC - Know Your Customer και του ΟΠΣΚΕ ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδικασία.

Μέσω του εν λόγω προγράμματος είναι εφικτό να εξασφαλιστούν χρηματοδοτήσεις, για τις οποίες το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας καταβάλλει το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του Πιστωτικού Ιδρύματος με «ψαλιδισμένα» επιτόκια.

Η επιδότηση επιτοκίου και η διάρκεια των δανείων

Το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου του δανείου, με την επιδότηση να αφορά τα 2 πρώτα έτη (από την 1η εκταμίευση) και περιορίζει το επιτόκιο στο 2% για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιφέρειες της Αττικής & του Νοτίου Αιγαίου και στο 3% για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις υπόλοιπες περιφέρειες.

Η διάρκεια του δανείου εξαρτάται από τον σκοπό του και διαμορφώνεται σε:

24-144 μήνες για επενδύσεις, με περίοδο χάριτος μέχρι 24 μήνες

24-60 μήνες για κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού, με περίοδο χάριτος ως 12 μήνες.

Συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά των δανείων που θα χορηγηθούν, είναι τα εξής:

- Επενδυτικά Δάνεια: Ύψος δανείων από 20 χιλιάδες έως 6 εκατομμύρια ευρώ, διάρκεια από 2 έως 12 έτη, με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες.

- Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού: Ύψος δανείων από 10 χιλιάδες έως 500 χιλιάδες ευρώ, διάρκεια από 2 έως 5 έτη, με περίοδο χάριτος έως 12 μήνες.

- Χρηματοδοτική στήριξη: Το 40% του δανειακού ποσού είναι άτοκο για όλη τη διάρκεια του δανείου, ενώ για το υπόλοιπο 60% παρέχεται επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα πρώτα 2 έτη.

- Περίοδος χάριτος: Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος, οι επιχειρήσεις αποπληρώνουν μόνο τους τόκους, χωρίς να απαιτείται αποπληρωμή κεφαλαίου.

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Το Ταμείο Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής των πρόσθετων Επιχειρησιακών Συμφωνιών ανάμεσα στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είναι πλέον διαθέσιμο για υποβολή αιτήσεων.

Με την ενεργοποίηση του νέου κύκλου χρηματοδοτήσεων, για την ένταξη στο Ταμείο η υποψήφια επιχείρηση πρέπει να υποβάλει αίτηση:

Α. Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του δικτυακού τόπου https://kyc.hdb.gr/. Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση και ύστερα από μία σειρά αξιολογήσεων κριτηρίων επιλεξιμότητας, η αίτηση προωθείται στα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, για την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς. Εφόσον η αίτηση γίνει καταρχήν αποδεκτή, δηλαδή λάβει ο ενδιαφερόμενος μη δεσμευτική προσφορά, τότε εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.

Β. Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού τόπου https://app.opske.gr/ όπου καταχωρείται ο μοναδικός κωδικός από την πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ για το Πιστωτικό Ίδρυμα.

Γ. Στο Πιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί και έχει λάβει ήδη μη δεσμευτική προσφορά μέσω του KYC για την αξιολόγησή της αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Επιπλέον, η επιχείρηση συμπληρώνει Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης σε 3 βασικά κριτήρια: Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) στην πλατφόρμα ESG Tracker by HDB, μέσω του δικτυακού τόπου https://esgtracker.hdb.gr/.

Η συμπλήρωση του εν λόγω ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη, προκειμένου να δύναται να υποβληθεί η αίτηση χρηματοδότησης στην Τράπεζα. Διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης δεν αποτελούν κριτήριο επιλεξιμότητας της επιχείρησης στο πρόγραμμα.



