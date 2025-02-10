Ήπιες πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να διορθώνει μετά την καταγραφή νέων υψηλών 14 ετών την περασμένη Παρασκευή.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.551,90 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,38%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.546,53 μονάδες (-0,73%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 116,25 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.643.913 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,72%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Μυτιληναίος (+2,43%), του ΟΛΠ (+2,23%), των ΕΛΠΕ (+1,32%) και της Σαράντης (+1,23%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-1,98%), Viohalco (-1,75%), της Alpha Bank (-1,68%) και της Τιτάν (-1,64%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.019.603 και 5.710.310 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 15,73 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 15,04 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 48 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Vidavo (+9,76%) και Εβροφάρμα (+6,15%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-9,20%) και Προοδευτική (-8,82%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA:13,28000 αμετάβλητη

ΤΙΤΑΝ: 45,0000 -1,64%

ALPHA BANK: 1,7305 -1,68%

AEGEAN AIRLINES: 10,5000 αμετάβλητη

VIOHALCO: 5,6300 -1,75%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,7400 +0,43%

ΔΑΑ:8,4000 -1,18%

ΔΕΗ: 13,4500 +0,30%

COCA COLA HBC:36,1200 -0,66%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2550 +0,22%

ΕΛΠΕ: 7,7000 +1,32%

ELVALHALCOR: 1,9800 -1,98%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,2500 -1,06%

ΕΥΔΑΠ: 6,0900 -0,65%

EUROBANK: 2,3870 -1,08%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9800 +0,58%

MOTOR OIL: 20,9400 +0,10%

JUMBO: 26,7000 +0,38%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,6000 +2,43%

ΟΛΠ:32,1000 +2,23%

ΟΠΑΠ: 16,7700 -0,65%

ΟΤΕ: 14,3000 -1,52%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,3560 -1,25%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,5400 +1,23%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0000 αμετάβλητη

