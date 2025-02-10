Ήπιες πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να διορθώνει μετά την καταγραφή νέων υψηλών 14 ετών την περασμένη Παρασκευή.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.551,90 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,38%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.546,53 μονάδες (-0,73%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 116,25 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.643.913 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,72%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Μυτιληναίος (+2,43%), του ΟΛΠ (+2,23%), των ΕΛΠΕ (+1,32%) και της Σαράντης (+1,23%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-1,98%), Viohalco (-1,75%), της Alpha Bank (-1,68%) και της Τιτάν (-1,64%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.019.603 και 5.710.310 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 15,73 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 15,04 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 48 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Vidavo (+9,76%) και Εβροφάρμα (+6,15%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-9,20%) και Προοδευτική (-8,82%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
OPTIMA:13,28000 αμετάβλητη
ΤΙΤΑΝ: 45,0000 -1,64%
ALPHA BANK: 1,7305 -1,68%
AEGEAN AIRLINES: 10,5000 αμετάβλητη
VIOHALCO: 5,6300 -1,75%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,7400 +0,43%
ΔΑΑ:8,4000 -1,18%
ΔΕΗ: 13,4500 +0,30%
COCA COLA HBC:36,1200 -0,66%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2550 +0,22%
ΕΛΠΕ: 7,7000 +1,32%
ELVALHALCOR: 1,9800 -1,98%
ΕΘΝΙΚΗ: 8,2500 -1,06%
ΕΥΔΑΠ: 6,0900 -0,65%
EUROBANK: 2,3870 -1,08%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,9800 +0,58%
MOTOR OIL: 20,9400 +0,10%
JUMBO: 26,7000 +0,38%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,6000 +2,43%
ΟΛΠ:32,1000 +2,23%
ΟΠΑΠ: 16,7700 -0,65%
ΟΤΕ: 14,3000 -1,52%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,3560 -1,25%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,5400 +1,23%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0000 αμετάβλητη
