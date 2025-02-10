Διευκρινιστική εγκύκλιο για την ορθή εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στους κλάδους της εστίασης και του τουρισμού εξέδωσε σήμερα, Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2025, ο γενικός γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης.

Σημειώνεται ότι, από την 1η Μαρτίου του 2025, οι παραπάνω κλάδοι θα ενταχθούν στο καθεστώς πλήρους εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, ενώ το μέτρο έχει τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024, παρέχοντας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εστίαση και τον τουρισμό ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Στο διάστημα των πέντε μηνών που μεσολάβησε από την έναρξη της πιλοτικής περιόδου, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, πραγματοποίησε εκτενή διάλογο με εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών στον τουρισμό και την εστίαση, με θέμα την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Παράλληλα, διενεργήθηκαν και συνεχίζουν να διενεργούνται διαδικτυακά σεμινάρια και ενημερωτικές δράσεις ανά την Ελλάδα, με τη συμμετοχή του γ.γ. Εργασιακών Σχέσεων, Νίκου Μηλαπίδη, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών.

Κατά τη διάρκεια αυτών των δράσεων, καταγράφηκαν χρήσιμες παρατηρήσεις και επισημάνσεις σχετικά με την ιδιαιτερότητα λειτουργίας των συγκεκριμένων κλάδων, με επισημάνσεις να έχουν ενσωματωθεί στη νέα εγκύκλιο, στο πλαίσιο της ομαλής εφαρμογής του μέτρου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους. Η εφαρμογή της συμβάλλει στην καταπολέμηση της υποδηλωμένης ή/και αδήλωτης εργασίας, ενώ προστατεύονται οι εργαζόμενοι, αλλά και οι υγιείς επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η αποτελεσματικότητα του μέτρου επιβεβαιώνεται και από τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία καταγράφουν αύξηση στις καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους εφαρμογής της κατά 815.509 ώρες σε σχέση με τα έτη, πριν από την εφαρμογή του μέτρου.

Με το συγκεκριμένο μέτρο προστατεύονται ήδη 750.000 εργαζόμενοι, που απασχολούνται σε τράπεζες, σούπερ-μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία και λιανεμπόριο, ενώ, μετά την πλήρη εφαρμογή της στον τουρισμό και την εστίαση, ο συνολικός τους αριθμός θα φτάσει περίπου τους 1.500.000. Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός των ενταγμένων επιχειρήσεων θα ξεπεράσει τις 150.000 επιχειρήσεις.

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.