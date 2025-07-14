Ποιοι «μπλοκάκηδες» καλούνται να πληρώσουν επιπλέον εισφορές στο τέλος του μήνα

Του Βαγγέλη Δουράκη

Ώρα πληρωμών για σχεδόν 200.000 μισθωτούς που διατηρούν και «μπλοκάκι» για παράλληλη απασχόληση: Ο e-ΕΦΚΑ ενημερώνει με σχετικά ειδοποιητήρια τους υπόχρεους και τους καλεί να αρχίσουν να αποπληρώνουν τις οφειλές τους μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός. Τα εν λόγω «ραβασάκια» πρόκειται να τα λάβουν εκείνοι που όπως αποδείχτηκε, από τη διαδικασία εκκαθάρισης των εισφορών της περασμένης χρονιάς, κατέβαλλαν ποσά χαμηλότερα από εκείνα που θα έπρεπε βάσει νόμου.

Έτσι, αυτό το διάστημα ο e-ΕΦΚΑ στέλνει τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή των επιπλέον εισφορών, με τους υπόχρεους να υπολογίζονται σε σχεδόν 200.000. Είναι εκείνοι οι μισθωτοί οι οποίοι παράλληλα είχαν και μπλοκάκι για την παροχή υπηρεσιών ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Ποιοι πρέπει να πληρώσουν επιπλέον ποσά

Η αποπληρωμή των έξτρα εισφορών θα γίνει σε έξι μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών του 2024, ο Φορέας εκδίδει τα σημειώματα τα οποία και αναρτά στους λογαριασμούς των υπόχρεων, οι οποίοι είναι μισθωτοί που παράλληλα δραστηριοποιήθηκαν κατά το 2024 ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες.

Η νομοθεσία που ισχύει από την 1-1-2020 ορίζει πως, οι μισθωτοί, που έχουν ταυτόχρονα και μπλοκάκι, απαλλάσσονται από τις εισφορές από το παράλληλο ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τα ελάχιστα ποσά εισφορών που καταβάλλουν ως μισθωτοί διαμορφώνονται στο ύψος τουλάχιστον εκείνων που αντιστοιχούν στην εισφορά της 2ης κατηγορίας των εισφορών των μη μισθωτών.

Για το 2024 η εισφορά της Β’ κατηγορίας των μη μισθωτών ήταν 285,88 ευρώ, που σημαίνει, ότι οι παράλληλα ασφαλισμένοι, εάν ως μισθωτοί κατέβαλαν μηνιαία εισφορά κάτω των 285,88 ευρώ, θα κληθούν να πληρώσουν τη διαφορά που αντιστοιχεί μέχρι το συγκεκριμένο ποσό για το 12μηνο του 2024.

Τι ισχύει στις περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι έχουν επιστροφή

Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες προκύπτει πιστωτικό εκκαθαριστικό, με την έννοια ότι ο μη μισθωτός ασφαλισμένος έχει επιλέξει υψηλή ασφαλιστική κατηγορία και έτσι, έχει καταβάλει υψηλότερα ποσά εισφορών από τα απαιτούμενα, θα γίνει επιστροφή ή συμψηφισμός των εισφορών που οφείλονται, σε σχέση με τις τρέχουσες.

Διευκρινίζεται επίσης ότι:

Αν η απασχόληση με μπλοκάκι είναι στον ίδιο εργοδότη, στον οποίο απασχολείται ως μισθωτός, δεν ισχύει η απαλλαγή και πληρώνει εισφορές και για τα εισοδήματα από το μπλοκάκι.

Για νέους με επαγγελματική δραστηριότητα έως 5 έτη, εφόσον υπάρχει παράλληλη μισθωτή απασχόληση, η απαλλαγή ισχύει εφόσον η εισφορά της μισθωτής απασχόλησης καλύπτει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, ήτοι τα 238,23 ευρώ. Η διαφορά ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία, την οποία κερδίζουν για πέντε χρόνια οι νέοι επαγγελματίες, «δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται».

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι, οι οφειλέτες θα ενημερωθούν για το ποσό που τους προκύπτει ως πρόσθετη εισφορά, με ειδοποίηση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η καταβολή των περσινών εισφορών πραγματοποιείται παράλληλα με την καταβολή και των τρεχουσών εισφορών, όπως απορρέουν από τη μισθωτή απασχόληση που έχει ο καθένας από τους ενδιαφερόμενους, αλλά και από την παράλληλη μη μισθωτή εργασία, σύμφωνα με τις ασφαλιστικές κατηγορίες που έχουν επιλεχθεί.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων ποσών για τις εισφορές του 2024, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα θα προβούν σε αναζήτηση μηνιαίως του χρεωστικού υπολοίπου τουλάχιστον δύο μηνών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.