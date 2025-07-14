Του Χρυσόστομου Τσούφη

Είναι δύσκολο να θυμηθεί κάποιος πρόσφατη τουλάχιστον περίπτωση μέτρου – κατά κοινή ομολογία προς τη σωστή κατεύθυνση – όπως η επιστροφή ενοικίου έως 800€ που όμως έχει προκαλέσει τόσες δυσκολίες/αντιδράσεις σε τόσους ανθρώπους.



Πρώτα ήταν οι φοροτεχνικοί/λογιστές οι οποίοι βρέθηκαν τον Απρίλιο μπροστά σε νέα δεδομένα σε σχέση με ό,τι ήξεραν έως τότε, να πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν τον κωδικό 081 ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της επιστροφής. Οι αντιδράσεις τους, ζητώντας ακόμη και παράταση στη διορία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, οδήγησε το Υπουργείο Οικονομικών πρώτα να επιτρέψει έως τις 30 Σεπτεμβρίου την τροποποίηση των δηλώσεων για τη συμπλήρωση του περίφημου κωδικού και στη συνέχεια να μετατρέψει την υποχρέωση σε ισχυρή σύσταση.



Τώρα ήρθε η σειρά των ιδιοκτητών ακινήτων να διαμαρτυρηθούν. Ο νόμος που ψηφίστηκε πριν από μερικές ημέρες ορίζει ανάμεσα στα άλλα ότι για να χορηγηθεί η επιστροφή πρέπει η καταβολή του ενοικίου να γίνεται μέσω τραπέζης. Αν όχι, τιμωρείται ο ενοικιαστής με υποχρέωση επιστροφής της ενίσχυσης και αποκλεισμό από τα υπόλοιπα μέτρα της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης. Τιμωρείται όμως και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου με στέρηση της έκπτωσης του 5% στο φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια που ισχύει τώρα και εδώ είναι που διαμαρτύρονται οι ιδιοκτήτες. Αδιαφορώντας για το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι οι ιδιοκτήτες αυτοί που ζητούν ή και υποχρεώνουν τους νοικάρηδες να μην πληρώνουν μέσω τραπεζών αλλά «στο χέρι και μαύρα», η ΠΟΜΙΔΑ διαμαρτύρεται γιατί τιμωρούνται οι ιδιοκτήτες για κάτι που αποδίδει αποκλειστικά στους ενοικιαστές.



Βάζοντας αυτόν τον αστερίσκο, η ανακοίνωση των ιδιοκτητών έχει όντως πολλά σημεία που χρήζουν αντιμετώπισης από το Υπουργείο Οικονομικών, ειδάλλως όπως προειδοποιεί η ρύθμιση όχι μόνο δεν θα ενισχύσει τη φορολογική διαφάνεια όπως είναι ο στόχος της αλλά θα προκαλέσει προστριβές και εντάσεις μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών.



Η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει διάφορα παραδείγματα στα οποία εκτιμά ότι για την παραβατική συμπεριφορά των ενοικιαστών, τιμωρούνται οι ιδιοκτήτες :

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 : Ο μισθωτής αρνείται κατηγορηματικά να καταβάλει τραπεζικά τα μισθώματα για τους δικούς του λόγους.

Ο ιδιοκτήτης όμως δεν θα έχει κανένα άμεσο και πρακτικό τρόπο να τον υποχρεώσει σε τραπεζική καταβολή τους, είτε το προβλέπει ο νέος νόμος, είτε ακόμη και το μισθωτήριο συμφωνητικό.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 : Ο μισθωτής καταβάλει τραπεζικά τα μισθώματα αλλά πάντοτε με καθυστέρηση 1-2 μηνών. Συνηθισμένο φαινόμενο, για το οποίο ο ιδιοκτήτης δείχνει κατανόηση, όχι όμως και το σύστημα, το οποίο «βλέποντας» μόνον τα μισθώματα 10 μηνών, θα θεωρεί ότι ο ιδιοκτήτης εισέπραξε τα υπόλοιπα δύο μισθώματα «στο χέρι» και θα τον τιμωρήσει με "χαράτσι" της έκπτωσης του 5%!

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3 : Ο μισθωτής καταβάλει τα μισθώματα με καθυστέρηση, με δόσεις, σε άτακτες ημερομηνίες και ποσά, συχνά μαζί και με καταβολές κοινοχρήστων.Ακόμη πιο συνηθισμένο φαινόμενο, στο τέλος οι ενδιαφερόμενοι βρίσκουν μεν άκρη μεταξύ τους, το σύστημα όμως και εδώ δεν θα μπορεί να ταυτοποιήσει τις τραπεζικές πληρωμές.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4: Ο μισθωτής καταβάλει τα μισθώματα κανονικά προς εξουσιοδοτημένο επαγγελματικό γραφείο είσπραξης ενοικίων ή προς επιχείρηση διαχείρισης ακινήτων, ή προς το δικηγόρο, ή συγγενικό πρόσωπο του εκμισθωτή γιατί ο ίδιος είναι κάτοικος επαρχίας ή εξωτερικού όπως δεκάδες χιλιάδες άλλοι, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Το σύστημα όμως και εδώ δεν θα «βλέπει» τις τραπεζικές καταβολές σε λογαριασμό του ιδιοκτήτη και θα τον τιμωρεί με απώλεια του - 5%.



Η Ομοσπονδία ζητά την κατάργηση της ρύθμισης – μέρες μετά την ψήφιση της – και προτείνει επίσης μια σειρά ακόμη παρεμβάσεων :

Την προσθήκη τρίτης παραγράφου στο άρθρο 210 που να προβλέπει ρητά ότι «Η άρνηση του μισθωτή για προσήκουσα τραπεζική καταβολή του μισθώματος εξομοιώνεται με μη καταβολή του και δίνει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση και να ζητήσει για το λόγο αυτό την απόδοση του μισθίου.», ώστε να μπορεί ο ιδιοκτήτης να αμυνθεί αποτελεσματικά εναντίον μιας τέτοιας παράνομης πλέον συμπεριφοράς του ενοικιαστή του

Την εξαίρεση από το μέτρο ιδιοκτητών και ενοικιαστών που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους η ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

Την εξαίρεση των μηνιαίων ενοικίων ύψους έως 500€, τουλάχιστον για μια διετή μεταβατική περίοδο έως 31.12.2028, προκειμένου μέχρι τότε να έχουν επισημανθεί και επιλυθεί τα προβλήματα που αναμφίβολα θα προκύψουν

Την καθιέρωση ακατασχέτου ποσού ενοικίων μέχρι το ποσό που προβλέπεται ως ακατάσχετο για μισθούς και για συντάξεις, γιατί η κατάσχεση ενοικίων ειδικά από ανθρώπους που δεν έχουν άλλο εισόδημα, θα δημιουργήσει σοβαρότατο κοινωνικό πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Τη δυνατότητα κατάθεσης των ενοικίων και σε λογαριασμό τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, εξουσιοδοτημένου από τον εκμισθωτή.

Τη δυνατότητα ευχερούς καταβολής των ενοικίων και μέσω του συστήματος των άμεσων και ανέξοδων πληρωμών του IRIS διαφορετικά ενοικιαστές και ιδιοκτήτες θα είναι εκτεθειμένοι σε ανεξέλεγκτες μηνιαίες τραπεζικές προμήθειες.

